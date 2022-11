Cathryn White Cooper, chi è la moglie di Gianluca Vialli/ “Sempre al mio fianco durante la malattia”

Chi è Cathryn White Cooper, la moglie di Gianluca Vialli

Cathryn White Cooper è la moglie di Gianluca Vialli. L’ex calciatore, che preferisce tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, ha incontrato la donna che è poi diventata la sua compagna di vita quando Vialli giocava per il Chelsea. Proprio nel Regno Unito si sono dunque incontrati e innamorati e qualche anno più tardi, per la precisione nel 2003, sono convolati a nozze.

Cathryn White Cooper è un’ex modella di origine sudafricana. Oggi è un’affermata arredatrice di interni nonché mamma di due figlie, Olivia e Sofia, avute proprio dalla relazione con Vialli. Cathryn è una donna molto forte che è sempre stata al fianco del marito Gianluca, soprattutto quando qualche anno fa lui ha scoperto di avere un tumore al pancreas ed è stato costretto ad iniziare le chemioterapie.

Cathryn White Cooper e le figlie Olivia e Sofia: la forza di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli e la moglie Cathryn White Cooper oggi vivono a Londra insieme alle figlie Olivia e Sofia. Sono una coppia molto affiatata e molto riservata. È infatti quasi impossibile sentir parlare di loro attraverso media e giornali. D’altronde la scelta della coppia è voluta anche per dare serenità a Gianluca, vista la sua malattia.

Ad aiutarlo dopo la chemioterapia, d’altronde, è stato proprio l’amore della famiglia: “Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. – ha raccontato in un’intervista del 2020 al quotidiano britannico The Times – Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere.”

