Cathryn White-Cooper, moglie Gianluca Vialli/ “Ero superficiale con le donne ma…”

Cathryn White-Cooper è la moglie di Gianluca Vialli, la donna che lo ha sposato ma anche quella che lo ha accompagnato nel duro percorso della malattia. Di origine sudafricana, bella come il sole e con la forza di destreggiarsi in tutto quello che le accade, la bella ex modella Cathryn White-Cooper è diventata una affermata arredatrice di interni con attività radicata nel Regno Unito e per questo viaggi spesso, pandemia permettendo, in modo tale da tenere tutto insieme. Lo stesso marito l’ha etichettata come la moglie e la madre perfetta e questo è tutto dire per una donna in carriera come lei. La bela famiglia di Vialli adesso vive di stanza a Londra dove la moglie vive e lavora e si occupa delle figlie nate dal loro matrimonio, Olivia e Sofia.

Cathryn White-Cooper, moglie Gianluca Vialli, chi è e cosa fa nella vita?

Cathryn White-Cooper e Gianluca Vialli si sono sposati quasi venti anni fa, nel lontano 2003, dopo un primo incontro in Inghilterra, proprio quando l’allora calciatore era arrivato al Chelsea. Un’intesa vincente che è rimasta tale anche durante la durissima battaglia di Vialli contro la malattia, un tumore che lo ha cambiato e provato ma di cui sembra essersi ormai liberato lo scorso anno.

La moglie e le figlie adesso sono pronte a condividerlo di nuovo con il pubblico che questa sera si piazzerà davanti allo schermo per una Notte Azzurra di alto rilievo, ci sarà modo di vedere di nuovo al suo fianco anche la bella moglie? In due recenti interviste, rilasciate a Il Centro e Vanity Fair, lo stesso Vialli ha commentato la sua vita a Londra con la sua famiglia: “Sono felicissimo, abbiamo due figlie splendide, mi sento fortunato […] Sono felicissimo e ringrazio il Signore per avermi dato due figlie: con loro ho imparato a relazionarmi meglio con il genere femminile, prima il mio rapporto con le donne era abbastanza superficiale”.

