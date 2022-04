Catia, chi è la nuova dama di Uomini e Donne?/ Sorella di Elisabetta Franchi e…

Chi è Catia, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e donne del 15 aprile, durante il momento dedicato a Biagio Di Maro che ha discusso duramente con Jolanda, la signora che stava frequentando e che era giunta in trasmissione per lui, si è messa in mostra una nuova dama che, fino a ieri, il pubblico del dating show di canale 5 non aveva visto, La signora in questione si chiama Catia ed è la dama che vedete nella foto qui in alto. Dopo aver chiesto la parola a Maria De Filippi, la signora Catia ha puntato il dito contro Biagio per l’atteggiamento che ha con le donne che frequenta e che lei non condivide.

La determinazione e il carattere forte che la dama ha dimostrato nel suo intervento hanno conquistato immediatamente le attenzioni del web che hanno iniziato a cercare informazioni sulla dama. A scovarle è stato Isa e chia che ha svelato chi è davvero la signora Catia.

Catia del trono over di Uomini e Donne è la sorella di Elisabetta Franchi

Catia, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne, è la sorella di Elisabetta Franchi, una delle stiliste più importanti della moda italiana e che, nei confronti di Biagio Di Maro, ha usato parole durissime. “Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto, dovevi essere sincero!”, ha detto in trasmissione. Nel parterre del trono over, esattamente come le altre dame e cavalieri, Catia spera di trovare l’amore.

Nel frattempo, sui social, sta rimbalzando la sua parentela con Elisabetta Franchi con cui si mostra nella foto che vedete qui in alto. Per ora, Catia non si è ancora presentata ufficialmente al pubblico. Lo farà nelle prossime puntate del dating show di canale 5?

