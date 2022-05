Catia Franchi, lo squat a Uomini e Donne scatena il web/ “Chi la critica è solo…”

Catia Franchi e lo squat a Uomini e Donne

A Catia Franchi sono bastate poche puntate per conquistare il pubblico. Con un carattere forte e schietto, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne ha immediatamente creato diverse dinamiche uscendo con Biagio Di Maro. Un appuntamento che si è concluso con uno scontro epico in studio che ha coinvolto anche gli altri protagonisti della trasmissione. Nonostante sia arrivata da poco, Catia ha così deciso di partecipare alla sfilata femminile il cui tema era “dolce o piccante” spiegando di essere una donna molto dolce a cui piace coccolare il proprio uomo, ma di saper essere anche piccante in base alle situazioni.

Sulla passerella è così arrivata con un abito corto e aderente. Durante la sfilata si è lasciata andare a dei movimenti sensuali facendo anche uno squat che ha scatenato le critiche in studio, ma ha scatenato anche il web che si è schierato con la dama.

Catia Franchi, il web si schiera dalla sua parte dopo la sfilata

Lo squat di Catia Franchi durante la sfilata femminile è stato giudicato “volgare” da Armando Incarnato, Biagio Di Maro e Gianni Sperti. Sotto la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato il video del momento in questione, gli utenti si sono schierati dalla parte della dama del trono over. “Chi la critica è solo invidioso“, scrive qualcuno.

“Solo tanta invidia! A me è piaciuta tantissimo”, aggiunge una signora. “La amo”, “La adoro”, scrivono altri. Tuttavia, anche tra gli utenti del web non mancano le critiche e c’è chi è d’accordo con i cavalieri del trono over trovando il gesto poco elegante. E voi, cosa ne pensate? Ecco il video.

