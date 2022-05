Catia Franchi: “Mia sorella Elisabetta è stata fraintesa”/ “In azienda tante giovani”

Dopo le polemiche in seguito alle dichiarazioni di Elisabetta Franchi, la sorella Catia scende in campo per difenderla. L’imprenditrice, nel corso di una conferenza, ha rivelato di assumere in azienda solo donne over 40, che abbiano già avuto figli e si siano già sposate: questo, per evitare che vadano in maternità, mettendo la famiglia prima del lavoro. Parole che hanno indignato tutti e che hanno suscitato una netta presa di posizione da personaggi dello spettacolo e non.

A difendere invece la stilista è stata la sorella Catia, che lavora proprio nell’azienda. Al Corriere della Sera, la donna, ora protagonista di Uomini e Donne, ha dichiarato: “Elisabetta è stata fraintesa. Non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente. Mia sorella è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici e ancora adesso non ha orari. Fra l’altro abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi in azienda, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, quindi qual è il problema?”.

Catia Franchi: “Io ed Elisabetta siamo molto legate”

Parlando poi degli “anta”, che Elisabetta Franchi ha dato come età perfetta per assumere una donna in azienda, Catia ha dichiarato: “Gli anni ci sono e non si possono nascondere. Noi donne siamo il frutto delle nostre esperienze, di vita e di lavoro, ecco perché amo anche le mie rughe. Alla mia età sarei ridicola se mi facessi tirare o mi facessi fare le punturine e tutta quella roba lì, non sarei credibile e invece io voglio essere me stessa. Sempre”.

Tra la stilista e Catia c’è un rapporto molto forte, che la dama di Uomini e Donne ha così descritto: “Io ed Elisabetta siamo molto legate e abbiamo preso da nostro padre la voglia di lavorare. L’infanzia difficile ha cementato il nostro legame, abbiamo fatto il collegio insieme e io mi prendevo cura di lei. Ci siamo sempre l’una per l’altra, quando ha saputo del mio tumore, mi ha telefonato e mi ha detto “nessun problema, adesso sistemiamo tutto” e così è stato. D’altra parte noi siamo così, siamo forti e determinate e siamo abituate fin da piccole a risolvere i nostri problemi”.

