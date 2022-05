Catia Franchi sfila a Uomini e Donne/ Sperti, Armando e Biagio: “Volgare…”

Catia Franchi sfila a Uomini e Donne

Tante le dame che hanno sfilato nella puntata di Uomini e Donne del 3 maggio. Il tema della sfilata era “Dolce o piccante” e, dopo Ida Platano che ha scatenato i commenti di Tina Cipollari e quella di Gemma Galgani, sulla passarella, arriva anche Catia Franchi, protagonista nelle scorse puntate di un durissimo scontro con Biagio Di Maro. La sorella di Elisabetta Franchi ha scelto di sfilare con un abito corto e aderente con cui si è lasciata andare ad alcune movenze che hanno spaccato il parterre dei cavalieri del trono over.

Da una parte c’è chi ha apprezzato la scelta di Catia e, dall’altra, c’è chi ha criticato la dama come Armando Incarnato, lo stesso Biagio Di Maro, ma anche Gianni Sperti che ha dato ragione ad Armando e Biagio definendo “volgare” la sfilata della Franchi che ha preferito non alzare i toni.

Armando Incarnato, Biagio Di Maro e Gianni Sperti contro Catia Franchi

“Sono molto dolce. Mi piace far sentire il mio uomo circondato da mille cose. Mi piace accudirlo, ma in alcune circostanze, so essere anche molto piccante”, ha detto Catia Franchi nel video prima di sfilare. Sulle note di una musica molto sensuale, la dama si lascia andare a diverse movenze che, però, non piacciono a tutti i cavalieri. “Scusa ma indossi l’intimo?”, chiede Tina Cipollari. “Tutto. Ho le culotte”, ha risposto Catia. “Senza parole. Sei stata anche volgare. Hai rovinato anche l’abito che indossi”, ha detto Armando Incarnato.

Anche Biagio Di Maro ha condiviso l’opinione di Armando così come Gianni Sperti che, ripensando alla sfilata di Catia, ha ribadito: “E’ stata un po’ volgare”. Catia, però, si è difesa non considerandosi affatto volgare e preferendo chiudere l’argomento.











