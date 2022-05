Catia Franchi, Uomini e Donne/ La diagnosi del tumore che le ha cambiato la vita

Catia Franchi è la nuova dama che ha catturato tutte le attenzioni del pubblico di Uomini e Donne. La donna è la sorella della stilista Elisabetta e nonostante questo è riuscita a crearsi il suo destino da sola grazie anche al suo carattere deciso e determinato mostrato nei confronti dei suoi corteggiatori Biagio di Maro e Armando Incarnato.

La donna ha raccontato alcuni dettagli della sua vita sulle pagine di Uomini e Donne magazine, tra cui l’episodio che le ha cambiato radicalmente la vita: la diagnosi di un tumore sette anni fa. Catia ha raccontato come dopo essere uscita dall’ambulatorio il suo unico pensiero sia stato quello di voler vivere e pensare a sé stessa, così ha deciso di separarsi da suo marito.

Catia Franchi, il tumore che le ha cambiato la vita

Catia Franchi ha raccontato di essere restia in merito alla sua partecipazione al dating show di canale 5 ma alla fine dopo l’iscrizione da parte di una sua amica è contenta dell’esperienza che sta facendo. La dama si è sposata a soli 21 anni e dal suo ex matrimonio ha avuto ben due figli, ma solo dopo la diagnosi del tumore ha capito che l’amore per il suo ex marito era finito. I due ex coniugi, nonostante la fine del loro matrimonio, sono rimasti in buoni rapporti fino alla morte dell’uomo quattro anni fa.

Nel corso dell’intervista Catia Franchi ha svelato di avere un ottimo rapporto. La stilista è stata sempre accanto a sua sorella durante tutte le cure e il giorno dell’operazione, nonostante avesse una sfilata molto importante ha preferito restare accanto a sua sorella fuori dalla sala operatoria.

