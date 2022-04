Catia, sorella Elisabetta Franchi: “Con un uomo non vado in una pizzeria”/ Pubblico Uomini e Donne si spacca

Catia, sorella Elisabetta Franchi contro Biagio Di Maro e Uomini e Donne

Catia Franchi, la sorella di Elisabetta Franchi, spacca il pubblico di Uomini e Donne con le dichiarazioni rilasciate nel corso della puntata del 28 aprile durante la quale, al centro dello studio, è stata la protagonista di uno scontro acceso con Biagio Di Maro. Tutto è nato dalla scelta del luogo in cui cenare durante un appuntamento. Biagio, infatti, aveva promesso a Catia di portarla a mangiare sushi per poi cambiare idea e scegliere una pizzeria d’asporto. Una scelta che ha scatenato la dura reazione di Catia che, nello studio di Uomini e Donne, punta il dito contro il cavaliere del trono over.

“Ho accettato. Però non può essere il mio uomo. Siamo diversi. Ci siamo sentiti telefonicamente una settimana. Parlavamo delle mozzarelle. Mi sarei aspettata che fossi venuto su per portarmene una. E’ una sciocchezza. Io, sinceramente, ti avrei portato una scatola di mozzarella per come sono fatta io. Ci sono uscita giovedì sera. Mi ha invitata in hotel a fare l’aperitivo e la cena in hotel. Non è che voglio fare la stragnocca, ma non puoi invitarmi nel ristorante di un hotel dove ci sono tre mummie. Non era un ristorante vivo, dove c’era della gente. Il giorno dopo, mi hai promesso di andare a mangiare il sushi”, ha detto Catia.

Catia, la sorella di Elisabetta Franchi scatena il web

Catia Franchi, durante lo scontro con Biagio Di Maro, non nasconde la rabbia nei confronti del cavaliere, reo di non aver mantenuto la promessa. “Dove mi hai portato? Mi hai portato in una pizzeria d’asporto, non c’erano nemmeno le forchette. Tu cambi idea perché non vuoi spendere. Se esco con un uomo non vado in una pizzeria da asporto. Tu vuoi apparire quello che non sei”, ha detto ancora la dama.

Le parole della sorella di Elisabetta Franchi hanno spaccato non solo il parterre e i protagonisti di Uomini e Donne con Gianni Sperti che ha difeso Biagio, ma anche il pubblico. Su Twitter, infatti, i commenti sull’accaduto sono davvero tanti.

Sto male…la sorella di Elisabetta Franchi in una pizzeria d’asporto senza posate. #uominiedonne — max (@Ilcontedikrigo3) April 28, 2022

La sorella di Elisabetta Franchi ha la pizza sotto il naso e si vede tanto 😂😂😂#Uominiedonne — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) April 28, 2022













