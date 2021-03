Catlow/ Su Rete 4 il film con Yul Brynner (oggi, 20 marzo 2021)

Catlow andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di sabato 20 marzo, alle ore 16.40. Si tratta di un film western del 1971 diretto da Sam Wanamaker (Quel maledetto ispettore Novak, L’esecutore, diverse episodi della serie tv Il tenente Colombo) ed interpretato da Yul Brynner (I dieci comandamenti, I magnifici sette, Il mondo dei robot), Richard Crenna (la saga di Rambo, Hot shots 2, Quelli della San Pablo), Leonard Nimoy (la serie tv e i film di Star Trek – Serie classica, Tre scapoli e un bebè, Lo zoo di Talos) e Daliah Lavi (Dieci piccoli indiani, Matt Helm il silenziatore, Lord Jim). Il film è basato sull’omonimo romanzo del 1963 di Louis L’Amour e fonde western e commedia.

Pluto Nash/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 20 marzo 2021)

Catlow, la trama del film

Jet Catlow (Yul Brynner) è un ladro di bestiame. Sulle sue tracce c’è lo sceriffo Ben Conway (Richard Crenna), suo ex compagno d’armi. Conway riesce a raggiungere Catlow, ma quando sta per dichiararlo in arresto i due vengono sorpresi e catturati da un gruppo di pistoleri, che si dichiarano al servizio dei proprietari del bestiame rubato. Nonostante la presenza di uno sceriffo, gli uomini decidono di impiccare sul posto Catlow, senza regolare processo, ma il ladro viene liberato all’ultimo momento dagli uomini della sua banda. Catlow riesce quindi a vendere i capi rubati ad Abilene, e inizia a pensare di utilizzare il ricavato per comprarsi un podere in una zona più pacifica, dove vivere onestamente.

GIUSTIZIA PRIVATA, FILM ITALIA 1/ Gerard Butler e Jamie Foxx le star: scopri trama e cast

Lo sceriffo Conway però è ancora sulle tracce del ladro ed ex compagno, e riesce nuovamente a catturarlo. Ancora una volta gli uomini di Conway però riescono a liberare il loro capo. Il gioco del gatto con il topo fra ladro e sceriffo quindi ricomincia di nuovo. Catlow però, informato del trasferimento di un ingente quantitativo di oro in Messico, si trasferisce oltre il confine. Deciso a catturarlo una volta per tutte, anche lo sceriffo Conway decide di seguirlo.

LEGGI ANCHE:

THE WIFE VIVERE NELL'OMBRA ,RAI 3/ Trama e cast: Glenn Close protagonista indiscussa

© RIPRODUZIONE RISERVATA