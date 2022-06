Catlow/ Su Rete 4 il film con Yul Brynner

Catlow, film di Rete 4 diretto da Sam Wanamaker

Catlow va in onda su Rete 4 oggi, martedì 14 giugno 2022, a partire dalle 16.40. Si tratta di un western del 1971, distribuito da MGM – MGM Home Entertainment e prodotto da Suan Lloyd. La regia è di Sam Wanamaker, in quarantasette anni di carriera ha diretto e interpretato ventotto film. Ha curato la regia di pellicole come: Grandi inganni, Codice Magnum, Superman IV, L’esecutore. Nel ruolo di attore ha interpretato Taros il magnifico, La giungla di cemento, Cristo fra i muratori.

Il cast è ricco di importanti attori quali: Yul Brynner vincitore del Premio Oscar nel 1957 come migliore attore protagonista per Il Re e Dio. Inizia facendo il trapezista a Parigi, poi segue la compagnia teatrale di Checov. Il suo debutto avviene nel 1949 con Il porto di New York. Durante i suoi 28 anni di carriera ha interpretato quarantuno film, i più celebri sono: I magnifici sette, il Ritorno dei magnifici sette, Il serpente, Il mondo dei robot, Combattenti nella notte.

Leonard Nimoy nonostante abbia avuto una carriera brillante sia come attore che sceneggiatore, è ricordato per aver interpretato il vulcaniano Spok nella serie televisiva Star Trek prima cancellata e poi riportata in vita dai fan e ancora oggi presente in una miriade di reincarnazioni nella cinematografia. Nel cast abbiamo anche Richard Crenna, Jeff Corey e Daliah Lavi.

Catlow, la trama del film

Lo sceriffo Ben Cowan è alla prese con una faccenda piuttosto delicata, mettersi sulle tracce del suo ex compagno d’armi Catlow in quanto accusato di aver rubato del bestiame. Appena riesce a scovarlo lo dichiara in arresto, ma non riesce a portarlo in prigione perché interviene il pistolero Muller a seguito di un gruppo di uomini che per conto dei padroni del bestiame lo vogliono impiccare per il reato commesso. Ma nemmeno questa volta l’impresa riesce perché sopraggiungono gli uomini di Jet appoggiati dallo sceriffo Ben.

Catlow riesce a vendere i capi di bestiame e con i soldi guadagnati realizza un’azienda, ma lo sceriffo Cowan lo arresta di nuovo e anche questa volta viene liberato dai suoi amici. A Jet arriva la notizia che un grosso quantitativo d’oro è stato trasferito in Messico. L’uomo si dirige lì, inseguito dallo sceriffo perché pensa che quell’oro sia quello trafugato ai federali durante la guerra di secessione.

Mentre Ben è ancora sulle tracce di Catlow, salva il nipote del generale Calderon che in segno di riconoscenza lo ospita nella sua casa, nel momento in cui il capitano Vargas è impegnato a trasferire l’oro. Durante il viaggio un delegato di Catlow con una scusa chiede di precedere la carovana, in realtà è solo un espediente per permette a Jet di impossessarsi del prezioso carico. Ben riesce di nuovo a catturare Catlow, entrambi vengono salvati da Vargas mentre sono attaccati dagli indiani Kiowa. Ben riprende il suo viaggio con il prigioniero ma deve eliminare Muller.

