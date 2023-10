Cattaneo Zanetto & Co. diventa Cattaneo Zanetto Pomposo & Co./ Via all’operazione di rebranding

Cattaneo Zanetto & Co., società leader nei servizi di public affairs e parte di Excellera Advisory Group, diventa Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. Il cambio di denominazione rispecchia la governance della realtà imprenditoriale nata nel 2005 grazie all’intuizione dei soci fondatori Alberto Cattaneo e Paolo Zanetto. Il progetto è cresciuto in questi anni rapidamente, strutturandosi managerialmente e vedendo l’ingresso di Claudia Pomposo nella compagine azionaria nel 2010, la quale ha contribuito all’avvio di nuove practice e ha curato negli anni anche lo sviluppo della sede di Bruxelles.

Toni Capuozzo/ "Oggi la propaganda conta più di un successo militare, diffidare dai fact checker"

La governance della società si basa sulle persone e su una forte identità, che ha saputo evolversi facendo crescere allo stesso tempo tutto il settore in dimensioni, in capacità professionali e trasparenza. L’importante percorso di crescita ha portato Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. a compiere un ulteriore passo, dando vita nel 2022, insieme a Community e con il supporto di Xenon Private Equity, a Excellera Advisory Group. Essa, con oltre 28 milioni di euro di fatturato e più di 300 clienti, è attualmente la più grande realtà italiana di consulenza nei public affairs e reputation management.

Frasi d'auguri di buon Halloween 2023/ "Una notte in cui rivolgere un'occhiata verso l'oscurità"

Cattaneo Zanetto & Co. diventa Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.: il rebranding

Il cambio di denominazione da Cattaneo Zanetto & Co. a Cattaneo Zanetto Pomposo & Co coincide per la società leader nei servizi di public affairs anche con una operazione di rebranding, con un logo rinnovato che racchiude al suo interno i nomi dei tre soci.

“Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo brand “Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.”, un modo per raccontare quello che siamo oggi attraverso la nostra storia: una società fatta di persone contraddistinte dalla ricerca dell’eccellenza e dalla dedizione ai clienti. Guardiamo al futuro con la stessa ambizione e perseveranza che ci hanno portato ad essere la prima società di lobbying e government affairs in Italia, perseguendo l’obiettivo di continuare nel percorso di crescita, anche sui mercati internazionali”, hanno affermato i soci Alberto Cattaneo, Paolo Zanetto e Claudia Pomposo in un comunicato ufficiale.

GALLAGHER, TRAPPER ARRESTATO: 2 ANNI DI BOTTE ALLA COMPAGNA/ Il legale "Gli servono cure e disintossicazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA