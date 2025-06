I nomi fuori dai palinsesti Rai 2025/2026: ecco i conduttori e i programmi che non vedremo nella prossima stagione televisiva.

I palinsesti Rai 2025/2026 sono stati ufficialmente annunciati e oltre a varie conferme come il ritorno di Domenica In che, però, sarà condotta dalla coppia formata da Mara Venier e Gabriele Corsi e di Ballando con le stelle che tornerà in onda, con una nuova edizione, da sabato 27 settembre 2025, ci sono diversi programmi che non saranno più trasmessi nella prossima stagione televisiva. Se Elisa isoardi torna a condurre in uno studio televisivo con il programma, ci sono quattro conduttori che non sono presenti nella prossima stagione televisiva con l’ovvia conseguenza della cancellazione dei loro programmi.

Fabio Concato spara a zero su Anna Oxa: "Tour infernale, tensioni"/ "Non la sopporto più, donna difficile"

I nomi sono davvero importanti e non sono passati inosservati agli occhi dei telespettatori che, tra tutti, speravano di vedere anche colui che è considerato il pioniere dei conduttori più giovani presenti in casa Rai.

Palinsesti Rai 2025: i nomi dei programmi cancellati

Se Il Collegio torna nel palinsesto Rai nella stagione 2025/2026, altri programmi non sono presenti. Neii Palinsesti Rai, infatti, non ci sono Alessandro Cattelan con il suo “Stasera c’è Cattelan” e Paola Perego con Simona Ventura in “Citofonando Rai 2“. Assente anche Alessia Marcuzzi i cui programmi Boomerissima e Obbligo o verità non hanno regalato ascolti eccellenti alla Rai.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: lui preoccupa/ Cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne dopo il ritorno Marbella

La non presenza di Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Simona Ventura e Paola Perego ha creato diversi commenti sui social e tra gli utenti c’è chi si augura di vedere i quattro conduttori impegnati in altri show il prossimo anno. Per il momento, però, la loro non presenza nei Palinsesti Rai fa rumore. Presenti, invece, i veterani Carlo Conti, Mara Venier, Milly Carlucci e Antonella Clerici oltre alla nuova stella Rai ovvero Stefano De Martino.