Cattive gemelle/ Su Rai 2 il film con Grave Van Dien e Haylie Duff (14 dicembre 2020)

Cattive gemelle va in onda su Rai 2 per per il pomeriggio di oggi, lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 15:15. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 distribuita con titolo originale The Bad Twin con la regia curata da John Murlowski il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori anche piuttosto famosi di Italia e nel resto del mondo come Grace Van Dien, Haylie Duff, Jacy King, Scott Bailey e Charlotte Graham.

Cattive gemelle, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Cattive Gemelle. In una tranquilla cittadina americana vive una donna di nome Jen la quale suo malgrado deve occuparsi di alcune problematiche di salute che stanno affliggendo la sua amata sorella. Quest’ultima in virtù di alcune problematiche legate alla sfera sentimentale e ad alcune situazioni per nulla positive al riguardo della sua vita lavorativa, ha iniziato ad avere degli atteggiamenti violenti e per nulla logici.

Preoccupata per la situazione Jen e soprattutto per il benessere delle sue due nipotine gemelle, decide di far visitare la sorella da uno specialista del settore il quale riscontra un forte esaurimento nervoso e soprattutto una situazione relativa a veri e propri attacchi di follia che la rendono del tutto imprevedibile. Con il supporto della visita medica si decide di far ricoverare la sorella in una clinica psichiatrica affinché possa essere seguita costantemente e possa superare questa situazione di forte stress.

A questo punto Jen deve anche occuparsi delle due figlie della sorella, in particolar modo ottiene dal giudice l’affidamento temporaneo in attesa che la donna rinsavisca e possa nuovamente occuparsene. Inizialmente la donna riesce ad avere un rapporto ottimale con le due gemelle, ma poco alla volta si rende conto che il malessere della sorella abbia in qualche modo a che fare con le due gemelle che soltanto l’apparenza sembrano docili ed amorevoli.

Infatti la povera zia deve fare i conti con due gemelle piuttosto irrequiete che soprattutto hanno in mente un piano a dir poco diabolico. La sua stessa vita sarà messa a repentaglio e dovrà fare cose che non avrebbe mai immaginato soprattutto nei riguardi delle sue due adorate nipotine. La situazione ad un certo punto diventerà insostenibile per cui subentrerà l’istinto di sopravvivenza con tutte le conseguenze del caso.



