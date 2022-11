Cattivi vicini 2/ Su Italia 1 il film con Seth Rogen e Zac Efron

Cattivi vicini 2, film di Italia 1 diretto da Nicholas Stoller

Cattivi vicini 2 va in onda oggi, giovedì 24 novembre, a partire dalle ore 23.40 su Italia 1. Si tratta di una commedia esilarante prodotta nel 2016 negli Stati Uniti d’America da Seth Rogen ed Evan Goldberg e diretto da Nicholas Stoller. Figurano tra gli interpreti principali lo stesso Seth Rogen, Zac Efron, Carla Gallo e Beanie Feldstein.

Il film Cattivi vicini 2 rappresenta il secondo capitolo della saga dal titolo omonimo iniziata nel 2014. Entrambe le pellicole hanno avuto l’onore di essere dirette da Nicholas Stoller, autore anche della sceneggiatura. Il film è stato distribuito dalla Universal Pictures ed ha praticamente triplicato la somma spesa per la realizzazione. Infatti, ai botteghini ha superato ampiamente i 100 milioni di dollari, mentre il budget stimato per la produzione si attesta sui 35 milioni.

Cattivi vicini 2, la trama del film

Al centro delle vicende narrate da Cattivi vicini 2 vi èuna coppia di sposi, Mac e Kelly Radner, alle prese con la vendita della propria casa in virtù di un trasferimento necessario. Infatti, la nascita del secondogenito ha portato la coppia a prendere una decisione fondamentale per la propria famiglia. Dopo alcune difficoltà di ambientamento, era ora più che mai necessario possedere un’abitazione più grande visto come si era allargata la famiglia con l’ultima nascita.

Purtroppo però, proprio nel momento meno opportuno, il nuovo vicinato genera un discreto caos che limita le possibilità di vendita dell’immobile. Infatti, a ridosso dell’abitazione dei coniugi si trasferiscono delle giovani studentesse appartenenti ad una confraternita universitaria. Le ragazze risultano fin dal primo momento particolarmente chiassose e disinibite, trasformando quello che era un quartiere ben frequentato e tranquillo in un vero e proprio disastro.

Chiaramente, a causa della circostanza crollano le richieste di acquisto nella zona mettendo a serio rischio i piani della famiglia. Inoltre, le ragazze non sembrano voler ascoltare minimamente gli ammonimenti ricevuti dai protagonisti, anzi; iniziano una serie di forme di protesta e di divertimento al limite del sopportabile. Durante la notte organizzano spesso feste che turbano il sonno di tutto il vicinato creando un baccano mai udito prima. A questo punto, Kelly e Mac si vedono costretti ad agire in prima persona trovando uno stratagemma per convincere le ragazze a smetterla o ad andare via. I due trovano appoggio nella coppia di amici composta da Paula e Jimmy e si mettono in contatto con Teddy.

Quest’ultimo era un ragazzo particolarmente piacente appartenente ad una confraternita prima situata al posto di quella attuale delle ragazza. Dopo averlo convinto, organizzano un piano per farlo infiltrare nella dimora delle giovani rivoltose e metterle in seria difficoltà. Il risultato sarà però diverso da quello sperato; inizierà una vera e propria battaglia volta a rappresentare per ognuno le proprie ragioni. Tra scaramucce e dispetti e momenti irriverenti, sarà dura per la coppia mettere in fuga le ragazze e frenare i loro desideri di protesta.











