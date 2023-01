Cattivissimo me 2/ Su Italia 1 il film d’animazione con Gru e i Minions

Cattivissimo me 2, film di Italia 1 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud

Cattivissimo me 2 va in onda su Italia 1 oggi, 7 gennaio 2023, a partire dalle ore 21.20. Il film è diretto nel 2013 da due bravi registi, il francese Pierre Coffin e lo statunitense Chris Renaud. Si tratta della pellicola sequel di “Cattivissimo me 2” il film prodotto nel 2010 e diretto dagli stessi due registi. La colonna sonora del film porta la firma di due bravi musicisti e compositori, il brasiliano Heitor Pereira e lo statunitense Pharrell Williams.

“Cattivissimo me 2” ha ottenuti nel 2014 due nomination al premio Oscar, la prima come “miglior film di animazione” mentre la seconda candidatura è stata assegnata per “la miglior canzone”. Si tratta del brano intitolato Happy, interpretato proprio da Parrel Williams, stimato anche per essere un cantautore di talento. Le voci dei personaggi principali nella versione in lingua originale sono di Kristen Wiig (Lucy), Benjamin Bratt (Eduardo Pérez), Steve Carell (Gru). In un primo momento a prestare la voce al personaggio di Eduardo doveva essere Al Pacino ma poi l’attore rinunciò senza dare alcuna spiegazione. Nella versione in lingua italiana di Cattivissimo me 2 le voci dei simpatici protagonisti della storia sono di Arisa, Neri Marcorè e Max Giusti.

Cattivissimo me 2, la trama del film

Leggiamo la trama di Cattivissimo me 2. Da un laboratorio nell’emisfero boreale scompare un siero che ha il potere di trasformare tutti gli esseri viventi in possenti bestie feroci di colore viola. Silas Ramschiappa (Steve Coogan) che guida la lega “Anti cattivi” manda un suo agente, Lucy Wilde, ad ingaggiare Gru, ex “supercattivo” per trovare il responsabile e riportare in laboratorio il prezioso siero. Inizialmente Gru non accetta l’incarico ma poi acconsente di collaborare con Lucy.

Le ricerche cominciano nel “Paradise Shopping Mall” e Gru sospetta all’istante di Eduardo Pérez, proprietario di un locale dedito alla cucina messicana ed è convinto che sia proprio lui il supercattivo detto “El Macho”, ovvero colui che tutti credono morto da tempo morto anche se il corpo non è stato mai recuperato. Gru e l’agente Lucy, di notte, fanno irruzione nel ristorante di Pérez ma purtroppo non scoprono alcuna prova.

Anche se Gru è convinto della responsabilità di Eduardo, comincia ad indagare altrove e prende di mira Floyd Aquila-san, (Ken Jeong), un rivenditore di parrucche, poiché nel suo locale ci sono evidenti tracce del siero rubato. Intanto Antonio, il figlio di Pérez, comincia a fare la corte a Margo e tutti sono invitati ad una delle sue famose feste. E’ proprio durante il ricevimento che Gru si convince ancor di più della colpevolezza di Eduardo.

Nello stesso tempo Gru si lascia convincere da Jillian, una sua invadente vicina di casa che vuole a tutti i costi trovare una moglie all’ex-criminale, ad organizzare un’uscita con Shannon. L’incontro tra i due non porta a niente. Fortunatamente arriva Lucy a salvare Gru sparando contro Shannon un proiettile dall’effetto calmante. Resa innocua, Shannon viene riportata a casa sua. Proprio durante il trasporto di Shannon Lucy e Gru, che stanno trascorrendo insieme tanto tempo, si accorgono di essere innamorati l’uno dell’altro e presto si sposeranno.

