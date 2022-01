Cattivissimo Me 2/ Su Italia 1 tornano Gru e i suoi amichetti gialli

Cattivissimo Me 2, film di Italia 1 diretto da Pierre Coffin

Cattivissimo Me 2 sarà trasmesso oggi, 22 gennaio, alle ore 21:20, in prima serata dunque, sul canale televisivo Mediaset Italia 1. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2013 e appartiene ai generi animazione e commedia.

Le indagini di Ruby Herring/ Su Rai 2 il film con Taylor Cole

Il regista di questo film risulta essere Pierre Coffin che è stato aiutato in questo ruolo da Chris Renaud. Allo stesso tempo, la sceneggiatura del film è stata scritta da Ken Daurio e Cinco Paul. Per quanto riguarda le voci dei protagonisti principali del film, diversi attori famosi hanno prestato la loro voce come Steve Carrell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Frank Welker, Miranda Cosgrove, Ken Jeong, Russell Brand e Elsie Fisher. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Heitor Pereira, in collaborazione con l’artista pop Pharrell Williams. Il montaggio invece, è stato curato da Gregory Perler.

La Casa Stregata/ Su Rete 4 il film con Renato Pozzetto e Gloria Guida

Cattivissimo Me 2, la trama del film: Gru e le sue nuove avventure

Passiamo ad analizzare la trama di Cattivissimo Me 2. Gru dopo gli eventi del primo film ha deciso di ritirarsi come super cattivo. Il suo scopo ora, è quello di essere un buon padre e una buona guida per le tre orfane che ha adottato, vale a dire Margo, Edith e Agnes. Inoltre, Gru deve prestare attenzione ai Minion, i suoi teneri scagnozzi sempre impegnati nel combinare guai. Un giorno, Gru viene contattato dalla AVL, la lega Anti Cattivi. Questi protettori del mondo vogliono una mano da Gru in quanto stanno notando strani fenomeni intorno al mondo e non riescono trovare una spiegazione. In particolar modo, sembra che un nuovo super cattivo sia pronto per far tremare l’intero globo, vale a dire El Macho.

Mechanic: Resurrection/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Gru inizialmente rifiuta l’offerta della AVL perché non vuole avere niente a che fare con questo sistema. Tuttavia, dopo poco ci ripensa e si mette sulle tracce del nuovo cattivo per risolvere il mistero. A poco a poco poi, tutti i minions iniziano a sparire nel nulla.

Toccherà a Gru e alle tre dolci fanciulle riuscire a risolvere anche quest’altro mistero che sembra minacciare l’armonia della famiglia. Dulcis in fundo, Gru dovrà anche cogliere le attenzioni di Lucy una ragazza che sembra aver catturato il cuore del cattivo. Riuscirà Gru a risolvere tutte queste situazioni? Grazie alle sue mille risorse, l’ex cattivo farà trionfare il bene e proteggerà i suoi cari.

Video, il trailer del film “Cattivissimo Me 2”





© RIPRODUZIONE RISERVATA