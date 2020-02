Cattivissimo me 2/ Video, su Italia 1 il film con i Minions (oggi, 15 febbraio 2020)

Cattivissimo me 2 è il film che va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2013 evidentemente secondo capitolo della saga cinematografica realizzata dalla Illumination Entertainment con la distribuzione che invece è stata curata dalla Universal pictures. La regia di questo film è stata affidata a Pierre Coffin e Chris Renaud, il soggetto e la sceneggiatura sono invece stati scritti da Ken Daurio e Cinco Paul. Le musiche della colonna sonora solo di Pharrell Williams e Heitor Pereira mentre nella versione originale hanno prestato la loro voce ai vari personaggi diversi attori famosi tra cui Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Frank Welker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier e Elsie Fisher.

Cattivissimo me 2, la trama del film

Ecco la trama di Cattivissimo me 2. Gru ormai ha deciso di mettere da parte i suoi intendimenti per diventare il cattivo più temibile presente sul pianeta Terra. Infatti oggi le sue giornate sono principalmente caratterizzate dai tanti impegni riguardanti le esigenze delle sue tre figlie adottive. Come se non bastasse, ha voluto cambiare completamente il suo laboratorio sotterraneo presente sotto la sua casa in una sorta di azienda dove viene prodotta dell’ottima marmellata in vari gusti. Un giorno l’ex criminale, viene contattato da un’agenzia governativa segretissima che lo porta in una base altrettanto segreta dove viene avvicinato da alcuni potenti dirigenti che evidenziano la necessità di ottenere il suo supporto per una missione segreta. In pratica sembra che in un laboratorio di circolo polare artico, un criminale sia riuscito ad elaborare un potentissimo siero di colore viola capace di trasformare qualsiasi persona in una sorta di bestia capace di distruggere qualsiasi cosa si trovi dinnanzi. L’agenzia segreta vorrebbe l’aiuto di Gru per poter risolvere questo genere di problematica e quindi ottenere il siero e distruggerlo per sempre. Inizialmente l’ex cattivo decide di non accettare questo genere di missione anche perché fino a qualche tempo fa si trovava dall’altra parte. Tuttavia, tornato a casa ed appurato come la sua vita sia diventata molto noiosa, decide di cambiare idea e di accettare questo genere di missione sicuro che questa possa dargli quelle emozioni che ormai mancano nella sua quotidianità. Ha inizio così una straordinaria missione che vedrà l’ex cattivo alla ricerca di un potente criminale per cercare di sventare il suo terribile piano di distruzione dell’intera razza umana. In questo genere di missione troverà degli alleati sorprendenti che gli daranno una mano molto importante per riuscire ad avere la meglio.

Video, il trailer di Cattivissimo me 2



