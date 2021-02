Cattivissimo me 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione di Pierre Coffin

Cattivissimo me 2 andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di sabato 6 febbraio, alle ore 21.20. Si tratta di un film d’animazione diretto nel 2013 da Pierre Coffin (Hop, Sing, Brad and Gary) e Chris Renaud (Pets – Vita da animali, Lorax – Il guardiano della foresta, Christmas in Angels Falls). Nella versione originale i protagonisti sono doppiati da Steve Carell (40 anni vergine, Agente Smart – Casino totale, La grande scommessa), Kristen Wiig (Le amiche della sposa, Wonder Woman 1984, Ghostbusters) e Miranda Cosgrove (School of rock, le serie tv iCarly e The good wife). Il film è il sequel della pellicola omonima del 2010 e ha ricevuto un ulteriore sequel nel 2017.

Cattivissimo me 2, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Cattivissimo me 2. Dopo le vicende del primo film Gru ha abbandonato il crimine e si dedica a tempo pieno alle figlie adottive Margo, Edith e Agnes. Quando un laboratorio segreto nell’Artico scompare misteriosamente Gru viene contattato dalla Lega Anti Cattivi per ritrovarlo. Nel laboratorio era infatti in fase di studio il PX41, una pericolosissima sostanza in grado di trasformare le persone in mostri giganti viola. Silas Caprachiappa, capo della Lega, propone infatti a Gru di infiltrarsi nel mondo criminale e stanare il colpevole.

Sentendosi ormai buono ed avendo abbandonato la carriera di cattivo, Gru decide di accettare. L’ex malvagio, che dovrà far valere la sua conoscenza del mondo criminale, viene quindi affiancato all’agente giovane ed inesperta Lucy Wilde per le indagini. Gru riconosce in Eduardo, il gestore di un ristorante nel vicino centro commerciale, il criminale El Macho, convincendosi che ci sia lui dietro la sparizione del laboratorio.

I due decidono quindi di aprire u negozio di copertura per poter tenere d’occhio l’indiziato e inserirsi nel centro commerciale senza destare sospetti. Nel frattempo il Dottor Nefario, al servizio di Gru ai tempi della sua carriera criminale, decide di licenziarsi. Da quel momento moltissimi Minions, i piccoli e buffi collaboratori di Gru, cominciano a scomparire, finchè non ne rimangono soltanto una manciata. Misteriosamente i Minions ricompaiono su un’isola tropicale, dove vengono utilizzati come cavie per il PX412, trasformandosi in una versione viola e violentissima di loro stessi.

