Cattivissimo Me 3/ Su Italia 1 il film d’animazione con Gru e i Minions

Cattivissimo Me 3, film di Italia 1 diretto da Piere Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon

Cattivissimo Me 3 va in onda oggi, sabato 29 gennaio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’animazione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 da Chris Meledandri e Janet Healy, diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon. Si tratta del terzo capitolo di una saga ormai di successo che ha dato vita anche a un simpatico spinoff con protagonisti i Minions. La Illumination Entertainment ha dato vita a un prodotto che ha divertito sia i più grandi che i piccini. In Italia il film è stato distribuito dalla Universal Pictures.

Cattivissimo Me 3, la trama del film: le nuove avventure di Gru

Cattivissimo Me 3 racconta le nuove avventure di Gru e della moglie e collega Lucy Wilde, entrambi collaboratori della AVL. Il nuovo capo Valerie Da Vinci gli commissiona la cattura di Balthazar Bratt, un ex volto noto della televisione che dopo essere caduto nel dimenticatoio ha scelto la vita losca e delinquenziale. I due protagonisti riescono a sventare un tentativo di furto del malfattore, intento a cercare di appropriarsi di un prezioso diamante. La missione però riesce a metà visto che Bratt riesce a mettersi in salvo.

Arrivata la notizia al capo della AVL arriva un pesante provvedimento ai danni di Lucy e Gru; i due vengono infatti licenziati, con i Minions che scelgono di lasciare la casa vista la mancanza di volontà dell’uomo di continuare ad essere il supercattivo. Con i due protagonisti senza lavoro Bratt riesce ad ultimare il colpo precedentemente fallito. Dopo questi spiacevoli eventi arriva a casa di Gru un uomo che lascia un messaggio inatteso; dice infatti di essere stato mandato direttamente dal fratello dell’ex supercattivo. L’uomo resta chiaramente disorientato e decide di chiedere spiegazioni alla madre. Quest’ultima spiega che una volta sperata dal padre hanno deciso di prendere in custodia un figlio a testa, confermando quindi l’esistenza del gemello di nome Dru.

Tutti insieme partono per conoscere il fratello nascosto del protagonista, che dopo aver subito fatto amicizia mostra al gemello l’incredibile nascondiglio segreto del padre conosciuto come il più grande supercattivo della storia. Dru approfitta per chiedere al fratello di aiutarlo nel diventare un valido supercattivo vista la cattiva considerazione che il padre aveva delle sue capacità. Nonostante delle inziali resistenze, Gru alla fine sceglie di concedere alcune lezioni. I due si recano presso il nascondiglio del temibile Bratt con l’obbiettivo di riappropriarsi del diamante rubato, ma una volta riusciti nell’intento scoppia una furibonda lite tra i fratelli. Il gemello ritrovata non condivideva la scelta di riconsegnare il diamante per riottenere il lavoro perduto.

Gru decide di andare via mentre Bratt rapisce Lucy e si fine la donna per rubare nuovamente il diamante. Nel frattempo i Minions che erano stati arrestati dopo una irruzione in uno studio televisivo si ricordano dell’amico e scelgono di dirigersi verso di lui. Gru e Dru, vista la situazione, scelgono di collaborare per riportare la situazione alla normalità. I due si ritrovano contro un enorme robot costruito da Bratt con l’obbiettivo di distruggere Hollywood come vendetta per la sua carriera televisiva distrutta. Gru viene colpito gravemente e sviene mentre Dru clamorosamente riesce a mettere fuorigioco l’automa. A questo punto è il fratello a trovarsi faccia a faccia con il malvivente riuscendo a sconfiggerlo e quindi ad arrestarlo. Il film termina con la lieta notizia della rinnovata assunzione per l’AVL per i protagonisti.

Video, il trailer del film “Cattivissimo Me 3”





