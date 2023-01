Cattivissimo me 3/ Su Italia 1 tornano i Minions e Gru

Cattivissimo me 3, film di Italia 1 diretto da Pierre Coffin

Cattivissimo me 3 andrà in onda oggi, sabato 14 gennaio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Il terzo capitolo della saga, uscito nei cinema nel 2017, vede unirsi allo storico regista di Cattivissimo me e Cattivissimo me 2, Pierre Coffin, l’animatore di Jumanji e Toy Story 2 Kyle Balda. Le musiche sono curate dal talentuoso musicista e compositore brasiliano Heitor Pereira, noto per aver lavorato con grandi della musica come i Simply Red, Elton John e Rod Stewart. Come per gli episodi precedenti il cast di doppiatori è a dir poco stellare: Steve Carrell presta per la terza volta la voce al protagonista Gru, mentre la sua amata Lucy è doppiata dall’attrice Kristen Wiig.

Omicidi nell'alta società: disposti a tutto/ Su Rai 2 il film con Fritz Wepper

In Italia invece i due personaggi sono doppiati dal comico, conduttore e attore Max Giusti e dalla poliedrica cantante Arisa. Cattivissimo me ha sicuramente catturato la simpatia di tutto il pubblico dai più piccoli ai più grandi e questo terzo capitolo non è stato da meno, tanto da ottenere incassi apprezzabili: in Italia, solo nel primo week end, il film Cattivissimo me 3,

Ore 15:17 Attacco al treno/ Su Rete 4 il film con Spencer Stone

ha incassato 5,4 milioni di euro per arrivare ad un totale di 17,9 milioni di euro. Una curiosità che potrà sicuramente emozionare i più appassionati è che finalmente è stata annunciata la data del sequel di Cattivissimo me 3: a distanza di più di dieci anni dall’uscita del primo film, il nuovo capitolo sarà distribuito a partire dal 23 luglio 2024 anche se non si hanno ancora notizie sulla possibile trama.

Cattivissimo me 3, la trama del film

Cattivissimo me 3 è ambientato un anno dopo quanto successo nel secondo film, Gru ormai è entrato ufficialmente a far parte dell’AVL come loro agente e con la sua collega, e ormai moglie, Lucy Wilde vengono incaricati di arrestare il temutissimo Balthazar Bratt. Gru riesce a sventare il furto di un enorme diamante ma purtroppo non riesce a catturare Bratt e per questo sia lui che Lucy vengono licenziati.

L'eliminatore/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger

Una volta tornati a casa i Minions decidono di dimettersi perché Gru si rifiuta di tornare ad essere un supercattivo. É a questo punto che Gru riceve una strana visita: un uomo si presenta dicendo di essere stato inviato da Dru, il fratello gemello del protagonista, ma è proprio quest’ultimo che lo manda via negando ogni possibilità. L’uomo però ha una foto di Gru con il suo gemello, così l’ex supercattivo chiede spiegazioni alla madre che gli spiega come, al momento del divorzio, ognuno dei due genitori abbia cresciuto separatamente uno dei figli.

Gru decide quindi di andare a conoscere il suo fratello gemello, completamente identico a lui se non fosse per la sua folta chioma bionda. I due creano un bellissimo rapporto e Dru mostra al fratello il covo appartenuto a loro padre, uno dei maggiori supercattivi della storia, e che lo considerava un fallito per non essere mai stato abbastanza cattivo. Così Gru decide di insegnare al fratello come diventare un supercattivo e di rubare il diamante che nel frattempo Bratt era riuscito a prendere. Come finirà questa nuova avventura? Sicuramente le risate sono assicurate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA