Cattivissimo me 3/ Video, su Italia 1 il film con i Minions (oggi, 22 febbraio 2020)

Cattivissimo me 3 va in onda su Italia 1 oggi, sabato 22 febbraio, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2017 che evidentemente fa parte della Saga cinematografica dedicata a questo personaggio dei cartoni animati per una produzione della Illumination Entertainment mentre la distribuzione è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia di questo film è stata gestita da Pierre Coffin in collaborazione con Kyle Balda e Eric Guillon mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Ken Daurio, Cinco Paul e Sergio Pablos. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Heitor Pereira e Pharrell Williams e il ruolo di art director è stato assegnato allo stesso Eric Guillon.

Cattivissimo me 3, la trama del film

Ecco la trama di Cattivissimo me 3. Gru e Lucy stanno continuando a collaborare con la super associazione che sta cercando di contrastare le azioni dei più potenti criminali del mondo. Rispetto alle scorse settimane le cose sono radicalmente cambiate in quanto a capo dell’associazione è arrivato un nuovo personaggio che si dimostra immediatamente molto severo con i propri dipendenti ed in particolar modo anche con gli stessi Gru e Lucy. I due Infatti avevano come principale missione quella di arrestare un malvivente molto pericoloso che in passato è stato un personaggio più vivo ha molto amato nel corso degli anni Ottanta e che ora una volta persa la propria fama ha deciso di farsi apprezzare come supercriminale. I due riescono a parte a portare a termine la loro missione in quanto non permettono altri minare di effettuare il suo piano che prevede il furto di un importante è costoso gioiello custodito segretamente all’interno di un museo. Tuttavia il nuovo capo dell’associazione decide di licenziare in tronco i due che non posso far altro che tornare a casa dalle loro figlie e raccontare quanto avvenuto. La loro vita sembra andare in fumo anche in ragione dei minion che non hanno ancora accettato l’idea del loro ex capo di non voler più essere un criminale. Tuttavia la sua attenzione verrà rivolta ad un fatto riguardante la sua famiglia ossia un giorno si presenta davanti alla porta di casa il suo fratello gemello di cui non sapeva neppure l’esistenza. Tra i due si andrà ad instaurare un bellissimo rapporto di amicizia ed in particolare Gru decide di mostrare al fratello come sia importante occuparsi del contrasto della criminalità piuttosto che seguire le orme del loro padre che è stato ricordato come il cattivo più pericoloso della storia. In particolare Gru in totale autonomia deciderà di occuparsi di quel malvivente che nel frattempo è riuscito a portare via il diamante dalla sua naturale collocazione nel museo con la speranza di poter essere reintegrato all’interno della associazione anti criminale.

