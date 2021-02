Cattivissimo me 3/ Video, su Italia 1 il film d’animazione con i Minions

Cattivissimo me 3 va in onda oggi, sabato 13 febbraio, alle ore 21.20 su Italia 1, è un famoso film di animazione del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon. Si tratta del terzo capitolo della saga Cattivissimo Me, ovvero dello spin-off dei Minions, i divertenti personaggi gialli che fanno ridere sia grandi che piccini. Le musiche di questi film, distribuiti dalla famosissima Universal Pictures, sono state gestite da Heitor Pereira e Pharrell William che si sono avvalsi dell’aiuti di artisti come Lupe Fiasco e Robin Thicke.

Quest’ultimo ha cantato la canzone My Life del titolo di coda, che nella versione italiana è stata intrapresa dalla splendida voce di Giorgia, famosa cantante italiana conosciuta per le canzoni come Girasole ed É l’amore che conta.

Il film ha avuto enorme successo anche per la presenza di gag che fanno riferimento ai mitici anni Ottanta sottolineato anche dalla scelta della musica della colonna sonora che va dai Berlin di Take My Breath Away ai Genesis e da Whitney Houston all’onnipresente Michael Jackson. Il film ha ottenuto uno straordinario successo al botteghino, ha incassato infatti oltre più di un miliardo di dollari in tutto il mondo. La popolarità del film, soprattutto in Italia, è dovuta anche grazie alla presenza dei doppiatori italiani come il comico Max Giusti nel ruolo di Gru/Dru, la cantante Arisa nel ruolo di Lucy e del conduttore Paolo Ruffini nei panni di Balthazar Bratt.

Cattivissimo me 3, la trama del film

Cattivissimo Me 3 tratta le avventure di Gru e Lucy, già presenti nei precedenti film, che sono agenti ufficiali della lega anti crimine. In questo sequel vengono incaricati di catturare il cattivo Balthazar Bratt, ma purtroppo durante la rapina di un diamante se lo fanno sfuggire. Per questo motivo il loro capo li licenzia. Gru, inoltre, viene a conoscenza di avere un fratello dal nome Dru. I due fanno amicizia e si conoscono e decidono di andare a prendere il diamante che precedentemente Bratt ha rubato. Una volta preso il diamante, anche grazie all’aiuto di Lucy, i due fratelli litigano perché non concordano con il volerlo consegnarlo alla giustizia, ma ben presto si riappacificano e iniziano nuovamente a collaborare perché Bratt rapisce le figlie di Gru e vogliono che paghi per questo oltre che veder trionfare la giustizia.

Video, il trailer del film “Cattivissimo me 3”





© RIPRODUZIONE RISERVATA