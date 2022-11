Cattivissimo me/ Su Italia 1 il film d’animazione con Gru e i Minions

Cattivissimo me, film di Italia 1 diretto da Chris Renaud, Pierre Coffin e Sergio Pablos

Cattivissimo me va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 oggi 5 novembre. Si tratta di un film di genere animazione dell’anno 2010. La regia è di Chris Renaud, Pierre Coffin e Sergio Pablos. Una regia caratterizzata da nomi esperti del mondo dell’animazione, soprattutto Chris Renaud e Pierre Coffin che hanno diretto insieme sia la saga di Cattivissimo me che quella di Minions.

Pearl Harbor/ Su Rete 4 il film con Ben Affleck

Tra i principali interpreti del film Cattivissimo me spiccano nomi quali Steve Carell, Miranda Cosgrove, Jason Segel, Dana Gaier ed Elsie Fisher. Ad eccezione di Jason Segel, tutti gli attori principali citati hanno lavorato nei sequel di Cattivissimo me. La colonna sonora del film è composta da canzoni di vario genere (pop, hip-pop, soul, disco, funky) composte da famosi cantanti: da Pharrell Williams ai Bee Gees, fino a Robin Thicke e Lupe Fiasco.

Die Hard Duri a morire/ Dove vedere in streaming Italia 1 il film con Bruce Willis

Cattivissimo me, la trama del film: un supercattivo e…

Leggiamo la trama di Cattivissimo me. Gru è un supercattivo a cui piace molto combinare malefatte e ancora di più essere il più cattivo dei cattivi. Quindi, quando viene a sapere che Vector è riuscito nell’impresa di rubare la Grande Piramide di Giza, con l’assistenza dei suoi fedeli Minions e del Dr. Nefario, Gru decide di elaborare un piano che sia ancora più malvagio. Questo malefico piano prevede, dopo averla ristretta, di rubare la Luna. Arriva il momento di occuparsi della burocrazia, Gru si reca, quindi, in banca per richiedere un prestito, ma il direttore Perkins accorderà il prestito solo quando il raggio restringente utile alla missione sarà in possesso di Gru.

Attacco a Mumbai, una vera storia di coraggio/ Streaming film su Italia 1

Nonostante le numeorse tattiche, rubare il raggio stringente a Vector sembra una missione impossibile. Ma proprio a questo punto compaiono tre ragazze orfane – Margot, Agnes ed Edith – che riescono a dare a Gru una nuova speranza. Intenerito dalle bimbe, Gru decide di adottarle e di utilizzare la loro attività di vendita di biscotti porta a porta per introdursi nella base di Vector e sottrarre finalmente il raggio. Non è semplice per Gru istruirle per la missione, data la loro natura testarda e l’incapacità genitoriale di Gru. La preparazione porta i suoi frutti e riescono a portare a termine la missione. Decidono così di festeggiare tutti insieme in un parco divertimenti, nella convinzione, per Gru almeno, di riuscirsi così a liberarsi di loro facilmente. Del tutto inaspettatamente però il super cattivo crea con loro un legame indissolubile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA