Cattivissimo me/ Su Italia 1 il film d’animazione primo capitolo della nota saga

Cattivissimo me, film di Italia 1 diretta Pierre Coffin e Chris Renaud

Cattivissimo me sarà trasmesso oggi, 15 gennaio, in prima serata dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2010 e appartiene ai generi animazione e avventura. Questo film è stato diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. Inoltre, la sceneggiatura è stata curata da Ken Daurio e Cinco Paul.

Questa pellicola contiene all’interno del cast attori molto famosi che hanno prestato la voce ai protagonisti del film. Tra i più famosi ci sono Steve Carrell, Jason Segel, Russel Brand, Will Arnett, Ken Jeong e Julie Andrews. Le musiche del film sono state realizzate da Heiltor Pereira e Pharrell Williams mentre la produzione del film è stata affidata a Universal Picture.

Cattivissimo me, la trama del film: il sogno di Gru

Leggiamo la trama di Cattivissimo me. Gru punta a diventare il miglior cattivo al mondo. Questo personaggio ha un solo obiettivo in testa, vale a dire quello di rubare la Luna. Esatto, questo super cattivo vuole depredare la luna e farsi riconoscere come il cattivo più cattivo di sempre. Viene aiutato da dei validi e buffi collaboratori, vale a dire i Minions, degli esseri gialli che vanno matti per le banane e combinano tanti guai. Un giorno però, mentre Gru sta progettando il suo colpo malefico, deve fare i conti con un imprevisto. Tre piccole orfane gli vengono affidate un po per scherzo e un po per gioco. Margo, Edith e Agnes, questo è il nome delle tre bambine, si affezionano subito al loro nuovo tutore.

A quel punto, Gru dovrà tentare di diventare papà, anche se non ha molta esperienza al riguardo. Anzi, gli si presenteranno delle vere e proprie sfide, visto che lui è sempre stato solo un super cattivo. Inoltre, farà la sua entrata in scena anche Vector, un simpatico super cattivo che sembra proprio volergli rubare il posto. Tuttavia, grazie all’amore che proverà, Gru riuscirà a capire che nella vita ci sono cose più importanti che fare atti malvagi e tentare di rubare la Luna.

Video, il trailer del film "Cattivissimo me"





