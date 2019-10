Cattivissimo me/ Video, su Italia 1 il film con Gru e i Minions (5 ottobre 2019)

Il film d’animazione Cattivissimo me va in onda questa sera, sabato 5 ottobre, su Italia 1 dalle ore 21.20. In questa pellicola il protagonisra è Gru, doppiato in lingua originale da Steve Carrell, Jason Segel, che dà la voce a Vector, e il dottor Nefario che parla come Leslie Nielsen. Inoltre, l’attrice Julie Andrews è l’artista che doppia la madre di Gru. Cattivissimo me è uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 2010. Questa pellicola poi è stata diretta dai registi Pierre Coffin e Chris Renaud. Le musiche di questo lungometraggio in esame sono state realizzate da Heitor Pereira e da Pharrell Williams. Il primo è allora un celebre compositore brasiliano che ha lavorato con Rod Stewart ed Elton John. Il secondo, invece, è un famoso cantante che ha vinto ben 13 Grammy Award.

Cattivissimo me, la trama del film

Gru è una delle persone più cattive della città, che ama veder soffrire il prossimo. L’indole malvagia del protagonista discende dalla madre, la quale gli ha fatto trascorrere un’infanzia difficile e terribile. A un certo punto, un supercattivo ruba la piramide di Giza, allora Gru, per non essere da meno, progetta di rubare la Luna. Per portare a termine il suo progetto, chiede un prestito alla Banca dei cattivi, senza riuscire ad ottenerlo in quanto gli manca il raggio restringente. Ad un tratto Gru incontra Vector, che gli confessa di essere lui quello che ha rubato la piramide di Giza. Dopo questa confessione Gru disprezza il nuovo amico, arrivando anche a congelargli la testa per dispetto.

Il supercattivo intende entrare in possesso del raggio restringente posseduto al momento da Vector. Per fare ciò adotta tre sorelle, che si chiamano Margot, Agnes ed Edith. A questo punto, Gru incomincia a trasformarsi in un padre amorevole. In contemporanea, il supercattivo inizia a collaborare con i Minions, che sono dei piccoli esserini gialli, e con il dottor Nefario. Questa collaborazione lo porta a superare i problemi economici e ad entrare in possesso finalmente del raggio restringente. Gru ruba quindi la Luna e questo porta Vector a rapire le sue bambine. Dopo varie difficoltà, Gru recupera le sue figlie e decide di dedicarsi esclusivamente a loro, abbandonando la carriera di cattivo. In contemporanea, Vector rimane intrappolato sulla Luna, ritornata nuovamente sullo spazio.

