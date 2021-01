Cattivissimo me/ Video, su Italia 1 il film con Gru e i Minions

Cattivissimo me va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 30 gennaio, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta nel 2010 negli Stati Uniti d’America dalla Illumination Entertainment con la distribuzione ai botteghini gestite dalla Universal pictures. La regia è stata curata da una collaborazione tra Chris Renaud e Pierre Coffin, il soggetto è frutto del lavoro di Sergio Pablos mentre la sceneggiatura è stata ideata è scritta da Ken Daurio e Cinco Paul. La scenografia è stata curata da Yarrow Cheney mentre il montaggio e soprattutto opera delle lavoro di Gregory Perl.

Cattivissimo me, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Cattivissimo me. Gru è una persona che vuole assolutamente diventare un super cattivo, un malvagio pronto a fare del male alle persone senza alcun genere di motivo oppure per il proprio tornaconto personale. Per riuscire in questo intento, inizia a fare dispetti con la sola gioia di vedere le altre persone soffrire. Utilizza degli strani congegni che lui stesso progetta e utilizza nel migliore dei modi. Questa sua passione per le cose malvagie e soprattutto per fare delle cattiverie alle persone nasce dal rapporto che ha avuto durante l’infanzia con la propria madre che spesso e volentieri lo ha messo a disagio nei confronti dei propri amici. Convinto di essere ormai diventato il più perfido cattivo presente al mondo, un giorno riceve una notizia che lo fa andare su tutte le furie, in particolare un altro aspirante cattivo è riuscito a eseguire una cosa sensazionale, ha rubato la grande piramide di Giza.

Questo mette in secondo piano le sue attività e le sue trovate per cui Gru decide di dover fare qualcosa di altrettanto eclatante e inizia a progettare addirittura di rubare la luna. Per riuscire a mettere in essere questo incredibile piano, l’uomo deve avere a disposizione delle risorse importanti e per questo si rivolge a una sorta di banca che finanzia le attività degli uomini più malvagi del mondo. Tuttavia, la sua richiesta di ottenere un prestito viene negata in quanto non in possesso di una struttura e soprattutto di uno strumento essenziale per riuscire in questa impresa, ossia il raggio restringente.

In questa occasione Gru avrà anche l’opportunità di conoscere Vector, l’altro supercattivo capace di rubare la piramide egiziana di Giza. Arrabbiato per questo incontro e per la mancanza del denaro necessario decide di attaccare Vector colpendolo col suo raggio gelante. Da questo momento in poi i due super cattivi si odieranno costantemente mettendo in essere una battaglia a colpi di genialità che tuttavia porterà una trasformazione nel povero Gru che si renderà conto di come questa sua attività criminale sia soltanto fine a se stessa.

