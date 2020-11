Catwall Acrobats/ In finale già nel 2018, sognano di vincere Tu si que vales

I Catwall Acrobats ci riprovano: dopo avere raggiunto la finale di Tu si que vales nel 2018, la troupe di artisti circensi internazionali d’età compresa fra i 25 e i 36 anni ci riprova, sperando che la sua avventura possa concludersi, questa volta, con la vittoria del programma di Canale 5, che vivrà il suo atto conclusivo nella serata di oggi, sabato 28 novembre 2020. D’altro canto, il loro talento è sotto gli occhi di tutti e quest’anno hanno stupito pubblico e giuria, lanciandosi letteralmente nel vuoto da un’altalena e arrivando quasi a toccare il soffitto dello studio televisivo che ospita le puntate della trasmissione. La pressione, siamo sicuri, non giocherà loro brutti scherzi: del resto, per loro è un’abitudine consolidata quella di esibirsi ad alti livelli e su palcoscenici di prestigio assoluto, come testimoniano le loro partecipazioni alla trentasettesima e alla quarantesima edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e a innumerevoli contenitori televisivi, fra cui anche Unomattina e il format francese “Beat the best”.

CATWALL ACROBATS: LA LORO BRAVURA È RICONOSCIUTA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Non ci sarebbe da meravigliarsi, insomma, se, alla fine, fossero proprio i Catwall Acrobats a imporsi questa sera nella finalissima della trasmissione Tu si que vales 2020. Il loro talento è riconosciuto universalmente in tutto l’orbe terracqueo, sin da quando il loro leader, Hugo Noel, li ha fondati, creando anche i numeri che portano in scena sui palchi di tutto il pianeta. “Possiamo dire e siamo orgogliosi di affermare che la nostra troupe è la troupe di livello più alto al mondo nel ‘Trampoline-Wall’, e noi ci adoperiamo per mantenere i nostri standard e la nostra reputazione al top”, dichiarano con orgoglio i ragazzi sul loro sito internet. La troupe è nata nel 2008 ed è divenuta rapidamente famosa. Da allora, si è esibita in oltre 25 Paesi, in numerosi spettacoli televisivi e ha vinto numerosi premi, tra cui figurano anche 4 riconoscimenti al festival circense più rinomato del mondo, il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, nel 2014, a cui hanno partecipato anche in occasione della quarantesima edizione, riservata agli artisti migliori esibitisi in passato nell’ambito della kermesse monegasca.



