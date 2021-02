Catwoman/ Su Italia 1 il film con Halle Berry e Lambert Wilson (oggi, 28 febbraio)

Catwoman andrà in onda oggi, domenica 28 febbraio, su Italia 1 alle ore 21.20. Il film, girato nel 2004, è diretto da Pitof e nel cast ci sono Halle Berry, Sharon Stone e Benjamin Bratt. Pitof è un regista, sceneggiatore ed effettista francese, che esordisce come responsabile degli effetti visivi in diverse pellicole. Nel 2001 si approccia alla regia con Vidocq – La maschera senza volto, a cui seguono Catwoman e Fire & Ice – Le cronache del drago (2008). Nel 1998 riceve una candidatura ai Saturn Award per i migliori effetti speciali per Alien – La clonazione. Catwoman è l’adattamento di una storia di Theresa Rebeck, John D. Brancato e Michael Ferris e ha come protagonista la criminale della DC Comics Catwoman.

Tuttavia la sceneggiatura non è in linea con la storia originale e non fa parte dell’universo cinematografico della DC; infatti, la sceneggiatura si discosta completamente dalla storia originale di Catwoman.

Catwoman, la trama del film

La protagonista di Catwoman è Patience Phillips (Halle Berry), una donna timida e riservata, che lavora come disegnatrice di bozzetti per un’azienda di cosmetici. Il capo, George Hedare (Lambert Wilson), le affida il compito di disegnare una campagna grafica per il lancio di una nuova crema di bellezza. A causa del ritardo di un corriere, Patience deve andare presso i laboratori della ditta per consegnare i bozzetti. Qui ascolta per caso una conversazione in cui viene a sapere che la crema distrugge la pelle e può provocare anche la morte.

Terrorizzata, scappa ma viene bloccata da due guardie che devono ucciderla per evitare che denunci l’azienda. La ragazza fugge dai condotti di scarico dello stabilimento, ma annega non appena i due aguzzini tirano lo scarico. Patience è morta, ma Midnight, un gatto dai poteri magici, le ridà la vita e, con essa, alcune doti, quali agilità, forza e resistenza soprannaturali e un’indole felina.

Al risveglio non capisce cosa le sia accaduto, ma, grazie alla professoressa Ophelia Powers (Frances Conroy), scopre che, nel corso dei secoli, il gatto ha ridato la vita ad alcune donne meritevoli, trasformandole in Donne-Gatto. Patience, decisa a vendicarsi dei suoi assassini, del capo e della moglie Laurel Hedare (Sharon Stone), è una donna nuova: è risoluta, cambia look e sventa una rapina, su cui indaga il detective Tom Lone (Benjamin Bratt), che ha una simpatia per la ragazza, ma inizia a sospettare che lei sia Catwoman. Come andrà a finire?

