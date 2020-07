CATWOMAN, ITALIA 1/ “Pessimo film che si basa sulla sensualità di Halle Barry”

Catwoman è “un pessimo film, poco originale che si fonda solo sulle doti seduttive della protagonista Halle Barry”. L’opera viene così stroncata da Andrea Chirichelli che al film assegna appena una stelletta sulle cinque messe a disposizione da MyMovies. Stesso giudizio arriva anche da ilMorandini che specifica: “La Berry viene ridicolmente vestita con pelle e borchie, eredita il ruolo di Catwoman ma non graffia. Pitof porta sul grande schermo l’eroina della Dc Comics solo di nome, di fatto questa gatta ha pochissimo in comune col personaggio disegnato da Bob Kane“. Anche gli effetti speciali hanno subito una netta stroncatura da una critica che di fronte al film non ha trovato veramente nulla da salvare. Catwoman è il film che ci offrirà in prima serata Italia 1, clicca qui per il video del trailer. Lo potremo seguire anche in diretta streaming su MediasetPlay, cliccando qui.

Info e orario del film

Catwoman andràin onda in prima serata su Italia 1 alle 21:30 del 19 luglio ed è stato diretto da Pitof nel 2004. Il soggetto è stato adattato da John D. Brancato, John Rogers e Michael Ferris mentre alla storia ha lavorato insieme a loro Theresa Rebeck. La protagonista del film è il famoso personaggio della DC Comics Catwoman, interpretata dalla bellissima Halle Berry, ma il film non rientra nell’universo cinematografico DC. La sceneggiatura infatti si allontana tantissimo dalla storia originale di Catwoman e di Selina Kyle tanto che la protagonista si chiama Patience Philips e al posto di vivere a Gotham City si trova invece a New York. Nel cast compaiono anche altri grandi nomi come l’amata Sharon Stone che interpreta Laurel Hedare, Benjamin Bratt nei panni di Tom Lone, e Lambert Wilson in quelli di George Hedare tra i più famosi. Le musiche del film sono di Klaus Badelt, la fotografia di Thierry Arbogast mentre la casa di produzione è la Warner Bros.

Catwoman, la trama del film

Ecco la trama di Catwoman. Patience Phillips è la protagonista del film, una donna come molte, molto timida e insicura, remissiva e non in grado di mettersi in mostra nella vita personale come sul lavoro. La donna è impiegata nel disegno di bozze per un’azienda di cosmetica e viene ingaggiata per la nuova campagna dell’innovativa crema di bellezza. Una notte per via di un problema con un corriere si trova nei laboratori e sente il suo capo George Hedare parlare del fatto che la crema se non usata in maniera regolare può addirittura portare alla morte. Scappando per riuscire a divulgare la notizia viene identificata e mentre tenta di fuggire dai condotti di scarico annega nel momento in cui le guardie attivano lo scarico.

Patience è dunque morta, tra i rifiuti, quando un gatto con poteri magici che si trovava vicino a casa sua solo pochi giorni fa, la riporta in vita trasferendole del poteri felini come agilità, forza e tanta sicurezza. Seguendo Midnight, il gatto scopre l’esistenza della professoressa Ophelia Powers e di come il gatto abbia scelto nel corso della storia a quali donne dare il suo dono, trasformandole in donne gatto: Catwoman. Da qua Patience cambia completamente, non solo per via dei poteri ma anche caratterialmente e si decide a cercare e vendicarsi dei suoi assassini.

