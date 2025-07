Report dell’ISTAT sulle cause di morte nel 2022, quando il Covid si faceva ancora sentire. Aumentano i decessi tra le donne e sono maggiori al Sud

Con la freddezza, ma anche con la indiscutibile precisione, che hanno i numeri, ogni anno ISTAT ci ricorda che non siamo immortali, e lo fa descrivendo statisticamente le principali caratteristiche dei decessi che vengono registrati nel nostro paese. Non lo fa per “portare rogna”, come spesso si usa dire, ma perché dall’osservazione numerica dei decessi si possono trarre insegnamenti per la vita di ogni giorno sia a livello di singoli individui (modifica di comportamenti individuali non salutari, ad esempio) che a livello di comunità (interventi di programmazione e di politica sanitaria).

Esaurimento nervoso: i tre segnali inequivocabili, attenzione ai sintomi

Oltre a ricordarci che non siamo eterni, anche se tanti si comportano come se lo fossero o lo vorrebbero diventare, e cosciente che quando si parla di decessi a molti scattano automaticamente gesti e comportamenti scaramantici non nominabili, nonostante le critiche che si muovono ai dati di mortalità questi sono ancora a tutt’oggi uno degli indicatori più utilizzati per descrivere lo stato di salute (o forse sarebbe meglio dire: di non salute) delle popolazioni e per orientare e valutare le politiche programmatorie. Insomma, abbiamo molto da imparare dalla mortalità e per questo vale la pena di parlarne.

MOZIONE vs VON DER LEYEN/ Meloni, Piperea, Aur, Ecr, gli strani "intrecci" di un voto scontato

L’ultimo report dell’ISTAT in proposito (“Cause di morte in Italia, anno 2022”) rilasciato in giugno analizza i decessi in particolare dell’ultimo triennio 2020-2022 e ci informa che nel 2022 i decessi sono stati circa 722mila, 15mila in più del 2021 (+2%), e ancora 85mila in più della media 2018-2019 ma 25mila in meno del 2020. In valore assoluto l’aumento del 2022 rispetto al 2021 è maggiore tra le donne (+3,3%) che tra gli uomini (+0,8%). Oltre il 55% dei decessi totali è a carico delle malattie del sistema circolatorio (223mila) e dei tumori (175mila): la terza causa di morte come numero è il Covid-19 (52mila) anche se è in diminuzione sia rispetto al 2020 (-34%) che al 2021 (-19%).

Dieta, ecco la colazione che ti fa perdere 7 chili in poco tempo

Il confronto tra valori assoluti rileva dal punto di vista della programmazione dei servizi (maggiori sono i casi e maggiori sono i servizi sanitari che dovranno essere erogati) ma se si vuole comprendere come sta andando nel tempo e nello spazio la mortalità, cioè la sua forza, il confronto dei valori assoluti di decesso è ingannevole perché non tiene conto della numerosità della popolazione e del suo invecchiamento: per questo motivo i giusti confronti devono essere fatti ricorrendo ai tassi standardizzati (almeno per età).

Da questo punto di vista ISTAT ci segnala che il tasso di mortalità per il totale dei decessi nel 2022 è stato di 90,4 ogni 10mila abitanti, circa uguale a quello del 2021 (89,9) ma del 9,6% più alto della media 2018-2019, segnale che la pandemia nel 2022 non aveva ancora esaurito i suoi effetti negativi sulla mortalità. Non solo, ma il confronto tra l’andamento dei tassi (circa uguali tra 2021 e 2022) e quello dei valori assoluti (+15mila casi tra 2021 e 2022) ci dice che i maggiori decessi tra i due anni sono principalmente da ascrivere all’invecchiamento della popolazione.

Il rapporto indica anche per quali patologie i tassi sono in aumento (polmoniti e influenze: +23,8%; malattie infettive: +14%; genito-urinarie: +9,2%; demenze: +7,2%) o in diminuzione (malattie ischemiche: -1,8%; tumori: -1,1%; diabete: -0,6%).

Il tasso standardizzato tra gli uomini (111,3 x 10mila) è più elevato di quello tra le donne (75,2), ma tra il 2021 ed il 2022 tra i primi è leggermente diminuito mentre tra le seconde è aumentato del 1,8%: in entrambi i sessi siamo però ancora su valori più elevati rispetto ai valori pre-pandemici. È noto che la pandemia, in termini di numero di decessi, ha colpito più gli uomini delle donne, allargando la forbice che caratterizzava le differenze tra i due generi: i dati del 2022 segnalano invece una riduzione del divario.

Allargando la finestra temporale di osservazione ISTAT indica che tra il 2015 ed il 2022 i tassi di mortalità per le malattie del sistema circolatorio sono in sostanziale diminuzione, anche se in alcuni anni del periodo (2017, 2020) si riscontrano dei valori in controtendenza, mentre i tumori risultano in costante rallentamento. Al contrario, la malattia di Alzheimer e le demenze e le malattie dell’apparato genito-urinario sono in aumento, ed anche il diabete e le malattie infettive e parassitarie che in periodo pre-pandemico stavano diminuendo a partire dal 2020 hanno rialzato la cresta.

Il rapporto presenta anche i dati per classi di età ma, oltre a segnalare la differente incidenza che hanno avuto nelle differenti età le patologie maggiormente colpite dalla pandemia, non abbiamo qui lo spazio per un approfondimento.

Nell’analisi di ISTAT non poteva mancare il classico affondo sulle differenze territoriali. Nel Nord-Ovest il tasso del 2022 (87,6 x 10mila) è in leggero aumento, nel Nord-Est (84,2) e nel Centro (88,2) è praticamente invariato, nel Meridione è molto più elevato (96,9) ma in diminuzione (-1,4%), e nelle Isole si osserva il tasso più alto (100,8), per altro in aumento. I valori più elevati al sud e nelle isole sono prevalentemente trascinati dalla mortalità cardiocircolatoria e dal diabete.

Da ultimo merita una citazione l’andamento mensile dei decessi del periodo 2020-2023 (figura), dove si osserva che nei momenti di picco della mortalità per Covid-19 si registrano anche picchi nella mortalità circolatoria ed in quella respiratoria, mentre non sono risultati influenzati dai picchi di mortalità pandemica i decessi per tumori e per le cause esterne (accidenti, avvelenamenti, traumatismi).

Figura. Decessi per mese per alcune delle principali cause di morte. Anni 2020, 2021 e 2022. Valori assoluti. Fonte: ISTAT, “Cause di morte in Italia, anno 2022”, 2025

Se può consolare (mal comune mezzo gaudio) gli aumenti di mortalità osservati in Italia nel 2022 sono stati registrati anche in altri 18 stati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. Meglio di noi (90,5 x 10mila) si collocano la Svizzera (81,1), la Spagna (84,0), la Francia (85,5), la Svezia (85,7) e la Norvegia (90,3); la media UE27 è 103,9; più alte di noi sono tutte le altre nazioni a partire da Belgio (93,8), Paesi Bassi (99,0), Danimarca (101,2), Grecia (105,6), Germania (108,5) e su su fino a Lituania (146,1), Lettonia (153,6), e Bulgaria (171,6).

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI