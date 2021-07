Cavalca vaquero!/ Su Rete 4 il film con Ava Gardner (oggi, 20 luglio 2021)

Cavalca vaquero! andrà in onda oggi, 20 luglio 2021, all’interno della programmazione pomeridiana di Rete 4 (l’inizio del film è fissato alle 16.50). È una pellicola di genere Western prodotta e distribuita negli Stati Uniti D’America nel lontano 1953. Il film che vede la regia di John Farrow presenta un cast di attori di ottimo livello, tra di essi si segnalano Robert Taylor e Ava Gardner, buona anche la partecipazione di Anthony Quinn a cui il regista ha affidato il ruolo di José Esqueda. La pellicola prodotta dalla Metro-Goldwyn-Mayer (società che ha curato anche la distribuzione capillare nelle sale cinematografiche mondiali) non è una prima televisiva.

Cavalca vaquero! La trama del film

La pellicola Cavalca vaquero! si incentra sulla vita di un feroce bandito, José Esqueda. Il criminale è riuscito nel tempo ad organizzare una banda feroce e spietata e al capo di essa organizza frequenti razzie nel vicino Texas, una terra che in quel periodo viene abitata sempre più frequentemente da tanti proprietari terrieri. Il suo scopo principale è di razziare il bestiame dei pacifici coloni che ivi vivono anche se la banda non disdegna l’organizzazione di rapine alle banche dei piccoli villaggi.

Insieme a Jose un ruolo importante nell’organigramma della banda è detenuto dal fratellastro Rio. Rio è il secondo in comando della banda e difficilmente contravviene agli ordini del fratello, egli esegue gli ordini puntalmente e anche se a volte non li condivide la lealtà verso il capo è per lui la sua stella polare. Durante l’ennesimo raid in terra americana la banda prende di mira la fattoria della famiglia Cameron.

All’interno del ranch abitano Tom e sua moglie Daniela, i due fanno di tutto per contrastare le angherie della banda, ma non sempre la forza delle armi riesce ad avere il sopravvento. Via via che i raid continuano tra Daniela e Rio nasce un attrazione fatale. Inizialmente è il bandito ad invaghirsi della bella donna (interpretata da Ava Gardner) alla fine l’attrazione è corrisposta anche dalla bella donna che nella relazione vede la possibilità di salvare gli averi della famiglia. La situazione si ingarbuglia allorquando Jose decide che i Cameron devono lasciare il ranch, il fratello Tom innamorato di Daniela si oppone e quelli che sono i primi screzi tra i due fratelli si intensificano fino a diventare una vera e propria guerra fratricida. Il finale della pellicola è dedicato alla resa dei conti tra i due banditi, una resa dei conti che come spesso finiva in quell’epoca degenera in un duello a colpi di pistola, alla fine dello scontro a fuoco ad avere la peggio saranno…entrambi.

