Chi è il Cavaliere Veneziano del Cantante Mascherato

Al Cantante Mascherato, nella puntata pre pasquale, il primo concorrente è il Cavaliere Veneziano, che secondo De Sica è Samuel Peron. Anche per Serena Bortone, si tratta di Samuel, ma sceglie di non “scoprire” la maschera perché il ballerino le piace particolarmente: si butta allora su Gabriel Garko. Francesco Facchinetti è invece convinto che si tratti di Alessandro Egger, e anche l’indizio della mancata vittoria a Ballando per un infortunio sembra dargli ragione. Per Iva Zanicchi, infine, potrebbe trattarsi di Samuel Peron ma la “prova” del casque non riesce! (agg.)

CAVALIERE VENEZIANO, IL CANTANTE MASCHERATO/ Dubbi tra Peron ed Egger

Cavaliere veneziano, quale vip sotto la maschera del Cantante Mascherato 2023?

Chi si nasconde sotto la maschera del Cavaliere veneziano a il Cantante Mascherato 2023? Proseguono le indagini della giuria e dei telespettatori nella nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. La maschera del Cavaliere Veneziano è sicuramente tra le più acclamate dal pubblico e dalla giuria che durante l’ultima puntata ha avanzato nuove ipotesi sulla possibilità identità del personaggio nascosto sotto la maschera. Per Francesco Facchinetti non ci sono più dubbi: sotto la maschera si nasconde Alessandro Egger, modello ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. “Vedo come metti la testa, hai detto che sei giudicato e sei stato giudicato, parli benissimo inglese… Sei Alessandro Egger!” – ha detto il figlio di Roby Facchinetti.

AMICI 22 SERALE 2023, 4a PUNTATA/ Diretta e eliminati: Arisa accusa i Cuccalo

Serena Bortone, invece, non ha alcun dubbio e ipotizza che sotto le sembianze del cavaliere ci sia Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle e presenza fissa del programma “Oggi è un altro giorno”. “Sta facendo finta che non sa ballare” precisa la conduttrice e giornalista. Infine Iva Zanicchi e Flavio Insinna hanno fatto il nome di Gabriel Garko. Chi si nasconde sotto la maschera?

Cavaliere veneziano de Il Cantante Mascherato 4: gli indizi

In attesa di scoprire chi si nasconde sotto la maschera del Cavaliere veneziano a Il Cantante Mascherato 4, questi sono tutti gli indizi finora disseminati nelle tre puntate dello show dal personaggio. “Ero in una situazione completamente nuova e la seduzione per me è molto importante per tutto quello che faccio” – ha detto il vip che ha poi aggiunto – “da piccolo ho iniziato a lavorare col mio corpo, il mio corpo è fondamentale per quello che faccio. Sono sempre stato confinato in un unico ruolo nella mia vita e questa per me rappresenta una nuova possibilità”.

Mattia eliminato al serale di Amici 2023?/ Malgioglio: "Vederlo ballare mi fa provare un senso di gioia"

Ma non finisce qui, visto che chi si nasconde sotto la maschera del Cavaliere Veneziano ha rivelato: “non ho mai cantato in vita mia, però devo dire che il canto per me ha molta importanza per un motivo personale perché è sempre stato un desiderio di mia madre”. Infine un indizio da non sottovalutare: “amo gli scacchi anche se ci gioco solo una volta l’anno. Non vinco spesso ma la quarta partita quella si l’ho vinta eccome”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA