CAVALIERE VENEZIANO, IL CANTANTE MASCHERATO/ Egger, Garko o…

Cavaliere Veneziano del Cantante Mascherato: chi è?

Il Cavaliere fa attendere i giudici prima di salire sul palco de Il Cantante Mascherato. Francesco Facchinetti commenta: “Vedo come metti la testa, hai detto che sei giudicato e sei stato giudicato, parli benissimo inglese… Sei Alessandro Egger!”. Serena Bortone pensa a Simone Peron: “Sta facendo finta che non sa ballare”. Per Iva Zanicchi il concorrente è migliorato tantissimo nel canto. Secondo Francesco Facchinetti è Gabriel Garko mentre Flavio Insinna non si sbilancia e dice che ci penserà in settimana.

Nuovi indizi sul Cavaliere Veneziano del Cantante Mascherato: “Lavoro col mio corpo fin da bambino”

Si avvicina la terza puntata del Cantante Mascherato 2023 e non è ancora chiaro chi si nasconda dentro la maschera del Cavaliere Veneziano. Sabato scorso, durante la seconda puntata, il personaggio misterioso ha rilasciato nuovi indizi circa la sua identità ed il suo lavoro. “Ero in una situazione completamente nuova – ha spiegato in una clip riferendosi all’esperienza del Cantante Mascherato – e la seduzione per me è molto importante per tutto quello che faccio“.

Quindi ha parlato in maniera più approfondita del suo lavoro e del suo percorso professionale, aggiungendo nuovi tasselli all’identikit: “Da piccolo ho iniziato a lavorare col mio corpo, il mio corpo è fondamentale per quello che faccio. Sono sempre stato confinato in un unico ruolo nella mia vita e questa per me rappresenta una nuova possibilità”.

Chi è il Cavaliere Veneziano del Cantante Mascherato 2023? Si restringono le ipotesi

Dunque chi è il Cavaliere Veneziano del Cantante Mascherato 2023? Difficile dirlo ma perlomeno adesso le indicazioni sono più chiare rispetto alle settimane precedenti. Ama cantare e a quanto pare è stato o più probabilmente è ancora un bravo ballerino. Secondo il pubblico social, sotto la maschera potrebbe nascondersi l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Alessandro Egger, mentre qualche internauta caldeggia invece l’ipotesi del rapper Clementino, recentemente impegnato con l’altro show di casa Rai, The Voice Senior e The Voice Kids.

La giuria del Cantante Mascherato 2023, tuttavia, ha strizzato occhio anche ad altre piste interessanti e da tenere in seria considerazione. Flavio Insinna, sempre molto attento e intuitivo sulle maschere in gara, ha scommesso su Samuel Peron di Ballando con le Stelle, un nome già fatto dalla giornalista Serena Bortone. Ipotesi plausibili oppure ci stiamo allontanando sempre più dal vip che si nasconde dentro la maschera?











