Cavalletta rosa trovata in Galles/ Una mutazione genetica cambia il dolore: “Un fenomeno raro”

Una cavalletta dal colore raro, completamente rosa: è questo l’animale avvistato in un giardino del Galles e fotografato da Gary Phillips, proprietario del giardino e appassionato di fotografia. Non si tratta di una specie differente dalla comune cavalletta verde: ciò che la rende unica, però, è il colore completamente rosa, come raccontato dalla BBC. A trovarla è stato proprio il proprietario del giardino sito a Llandegfan, villaggio di 1.600 persone nella parte orientale dell’isola di Anglesey.

Il proprietario di casa, un sessantacinquenne appassionato di fotografia, stava potando le sue dalie quando si è accorto della presenza della cavalletta rosa ed è subito corso a prendere la macchinetta per fotografarla. “Non ne avevo mai sentito parlare. Ho dovuto concentrarmi attentamente su ciò che avevo visto e ho capito che si trattava di una cavalletta rosa che pensavo dovesse essere rara”, ha raccontato alla BCC. Secondo gli esperti, le persone hanno solo l’1% delle probabilità di incontrare una cavalletta rosa nel corso della propria vita: non è di certo la prima volta che accade ma è molto raro. Il signor Phillips è riuscito a prendere la sua fotocamera e a immortalare l’animale.

La cavalletta rosa ha una mutazione genetica

Come spiegato dagli esperti, la cavalletta rosa trovata in Galles è una comune cavalletta verde, ma soggetta a mutazione. Le variazioni possono essere marroncine o simili ma non solamente. Il colore rosa è dovuto a una mutazione in un gene recessivo, che determina l’eritrismo. Vi è un’eccessiva produzione di pigmenti rossi, che a loro volta provocano la “livrea” rosata che si vede nelle fotografie scattate dall’uomo gallese.

La colorazione, seppur molto bella da vedere, è pericolosa per gli animali. Questo infatti distrugge il criptismo, ossia la capacità di mimetizzarsi nell’ambiente circostante. Una cavalletta rosa, infatti, è immediatamente visibile perché non si mimetizza nella vegetazione e quindi si trasforma in una facile preda. Il dottor Paul Hetherington, alla BBC, ha spiegato che in estate questa cavalletta avrà più chance di sopravvivere grazie al cambio di colore della vegetazione.

