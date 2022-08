Cavalli di Battaglia, Gigi Proietti/ Anticipazioni e ospiti replica seconda puntata: da Arbore a Brignano

Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti, le anticipazioni della seconda puntata

Torna in onda stasera, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, la replica della seconda puntata di Cavalli di Battaglia, il celebre show di Gigi Proietti. Il ricordo del grande attore e comico rivive attraverso i suoi sketch più iconici, alcuni dei quali mostrati nell’appuntamento di questa sera. La seconda puntata dello spettacolo è andata in onda dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, struttura fortemente legata a Proietti e al suo lavoro artistico.

GIGI PROIETTI, COM'E' MORTO?/ Il medico: "Toppe complicanze, ricordo che.."

Il ricordo di Gigi Proietti rivive questa sera su Rai 1 attraverso il nuovo appuntamento, in replica, con Cavalli di Battaglia, puntata durante la quale il poliedrico attore si confronterà con tanti amici e colleghi che portano sul palco i loro pezzi più forti o iconici, pronti a strappare una risata al pubblico in teatro oltre che a casa.

Gigi Proietti/ I Cavalli di Battaglia ci ricordano che "una risata aiuta a vivere"

Cavalli di Battaglia, gli ospiti sul palco con Gigi Proietti

Anche in questa seconda puntata, Gigi Proietti è accompagnato da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che si esibiranno nei propri “cavalli di battaglia”, affiancandolo poi in vari sketch. Ma chi saranno gli ospiti che calcheranno il palco questa sera? Proietti, nella replica su Rai 1, avrà al suo fianco artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Neri Marcorè, Lillo e Greg. Non mancheranno però momenti musicali e numeri in solitaria dell’attore. Un momento speciale per far rivivere al pubblico tutta la bravura dell’artista che ci ha lasciato il 2 novembre del 2020.

Carlotta e Susanna, figlie Gigi Proietti/ "Ci ha insegnato a non farci influenzare"

Come vedere in streaming Cavalli di Battaglia

Ricordiamo che la replica della seconda puntata di “Cavalli di battaglia” può essere vista in diretta tv su Raiuno, dopo la puntata odierna di Techetechetè. È però possibile vedere lo show di Gigi Proiett anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. L’intera edizione è comunque già disponibile sulla piattaforma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA