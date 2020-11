Cavalli di Battaglia Gigi Proietti/ Oggi su Rai 1 al posto di Gli orologi del diavolo

Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti sarà protagonista della prima serata di Rai 1, trasmesso in onore del comico nel giorno della sua triste scomparsa. Prenderà dunque il posto de Gli orologi del diavolo, miniserie tv attesissima con protagonista Beppe Fiorello. Il programma televisivo andò in onda dal 14 gennaio al 4 febbraio del 2017, un varietà in quattro puntate con la conduzione dello stesso Proietti che ne era stato anche ideatore. In onda dal Teatro Verdi di Montecatini Termi riportava alla luce il grande repertorio dell’artista romano da Nerone di Pietrolini alla Signora della Camelie. Gli ospiti fissi, che rivedremo dunque anche stasera, erano Marco Marzocca, Steefano Sarcinelli e Carlotta Proietti. Il programma era stato ideato con una durata di tre serate, ma visto il grandissimo successo di pubblico fu prolungato di un ulteriore puntata.

Cavalli di Battaglia Gigi Proietti oggi su Rai, quando Gli orologi del Diavolo?

Gli Orologi del Diavolo non andrà in onda con Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti che prenderà il suo posto. Viene dunque da chiedersi quando sarà trasmessa la serie tv con Beppe Fiorello, attesissima, che racconta la storia vera di Gianfranco Franciosi primo infiltrato italiano tra i narcos. A questo punto pare evidente che la serie slitti alla prossima settimana, visto che si era pensato al lunedì come palcoscenico migliore per trasmetterla. Intanto domani sera probabilmente la Rai proporrà ancora Cavalli di Battaglia sempre sulla sua prima rete anche se non sono arrivati annunci ufficiali. Di certo per Beppe Fiorello sarà un orgoglio cedere il suo posto al ricordo di un grande come Gigi Proietti, anche se di certo non avrebbe mai voluto farlo per questo motivo.



