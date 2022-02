Cavalluccio Marino e Mietta, duetto “Bad Romance”, Il Cantante Mascherato/ Sulle orme di Lady Gaga

CAVALLUCCIO MARINO, DUETTO “BAD ROMANCE” CON MIETTA A IL CANTANTE MASCHERATO

Cavalluccio Marino e Mietta cantano il brano Bad Romance di Lady Gaga nella prima puntata del Cantante Mascherato. Il personaggio misterioso si avvale di una cantante audace e determinata per il duetto di questa sera, reduce dalla non fortunatissima esperienza a Ballando con le Stelle, dove l’avventura si è inceppata dopo pochi giorni a causa del Covid. Mietta e Cavalluccio Marino hanno scelto un pezzo ambizioso per la serata d’apertura del Cantante Mascherato, sperando di calcare le orme della pop star statunitense Lady Gaga.

Il singolo fu pubblicato il 23 ottobre 2009 ed è a tuttora considerato uno dei brani più popolari della cantante, grazie anche a 9.7 milioni di copie vendute in un anno. Cavalluccio Marino e Mietta si misureranno dunque in un brano tutt’altro che semplice, offrendo un’esibizione che dovrebbe rivelare qualche indizio importante sul concorrente misterioso nascosto nella maschera. Sarà il caso di tenere gli occhi aperti.

MIETTA A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON CAVALLUCCIO MARINO

Mietta e Cavalluccio Marino insieme al Cantante Mascherato per la serata duetti con Bad Romance di Lady Gaga. Una decisione intrigante, che ha la firma di una determinatissima Mietta. Dopo l’esperienza per certi versi deludente a Ballando con le Stelle, la cantante ha accettato di buon grado la proposta di Milly Carlucci. E questa volta, anche se affiancherà “solamente” uno dei concorrenti principali, ci tiene a fare la sua parte e a vincere la sua sfida. Specialmente dopo gli ultimi mesi difficili e dopo essere stata esclusa dalla selezioni dell’ultimo Festival di Sanremo.

In ogni caso Mietta pare aver già voltato pagina ed essere concentratissima su questa nuova avventura in tv. Inoltre, come anticipato qualche settimana fa da Sabrina Salerno a Verissimo, pare che Mietta e la showgirl genovese, stiano tramando qualcosa circa un’eventuale collaborazione artistica in futuro. Chissà che non si riferisse proprio a Il Cantante Mascherato…



