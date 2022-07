Cavani al Monza?/ Calciomercato news, dopo Icardi e Dybala spunta anche l’ex Napoli!

Calciomercato news, la nuova suggestione: Edinson Cavani al Monza

Il calciomercato è sempre imprevedibile potendo regalare sorprese inaspettate ad ogni sessione e per questo motivo non è infatti da prendere sotto gamba l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Edinson Cavani al Monza. I brianzoli, neo promossi in Serie A, sono in cerca di rinforzi utili per puntare alla salvezza nella prossima stagione ma la guida dell’amministratore delegato Adriano Galliani potrebbe portare in Brianza appunto nomi davvero importanti. Dopo aver centrato operazioni come il tesseramento di Andrea Ranocchia o l’acquisto di Matteo Pessina dall’Atalanta, le indiscrezioni continuano a moltiplicarsi.

Per l’attacco il Monza vorrebbe accaparrarsi un calciatore in grado di fare la differenza tanto che nelle ultime settimane si è parlato anche della possibilità di vedere in Lombardia gente come Mauro Icardi del Paris Saint-Germain oppure anche lo svincolato Paulo Dybala. In queste ore il profilo più gettonato emerso è quello di Cavani, rimasto senza squadra dopo aver concluso la sua avventura con il Manchester United dove lo scorso anno ha segnato due reti e fornito un assist vincente ai compagni in 20 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

Calciomercato news, tentativo per portare Cavani al Monza

Le chances di vedere Cavani Al Monza entro la chiusura del calciomercato estivo sembrano dunque aumentare dopo i contatti avuti nella giornata di ieri. Già accostato alla Salernitana, secondo Sky Sport il trentacinquenne starebbe prendendo tempo per decidere il suo futuro valutando le offerte provenienti dai vari club.

