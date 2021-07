Cavani alla Roma?/ Calciomercato news, Mourinho sogna l’ex Palermo!

CALCIOMERCATO ROMA, L’URUGUAYANO PER LO SPECIAL ONE

Il calciomercato estivo è cominciato da soltanto un paio di giorni eppure i rumors non mancano come la possibilità di vedere Edinson Cavani alla Roma. L’arrivo di Josè Mourinho, sbarcato proprio ieri a Ciampino, sulla panchina del club giallorosso ha aperto a nuovi possibili scenari da qui al termine della sessione prevista per la fine di agosto ed appare ormai chiaro come sia necessario l’innesto di un nuovo centravanti in organico, in particolar modo nel caso in cui dovesse effettivamente partire Edin Dzeko. Il bosniaco piace all’Inter ed ha estimatori anche all’estero ricordando che il trantacinquenne ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, esattamente come il Matador, e la Roma vorrebbe monetizzare qualcosa dalla sua partenza piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero fra un anno.

CALCIOMERCATO ROMA, VERSO L’ADDIO ALLO UNITED?

Le indiscrezioni più recenti provenienti in particolar modo dall’Inghilterra raccontano dunque che ci sarebbero ottime possibilità di vedere Cavani alla Roma. L’ex giocatore del Palermo era stato acquistato dai Red Devils versando 20 milioni di euro nelle casse del Paris Saint-Germain ma non ha saputo condurre la sua squadra alla vittoria dell’Europa League, persa in finale. L’esperienza non manca a Cavani che potrebbe vivere una seconda giovinezza nel campionato che lo ha lanciato ed agli ordini di un motivatore come Mourinho, da sempre in grado di plasmare i suoi calciatori soprattutto a livello mentale. Un altro aspetto che potrebbe spingere Cavani a lasciare lo United per sposare la causa della Roma è il recente acquisto di Jadon Sancho a cui verrà data la maglia numero 7, la stessa attualmente vestita dal Matador.

