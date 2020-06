Cavani alla Roma?/ In Uruguay sicuri: super offerta, ma l’operazione è complessa

La Roma starebbe pensando al bomber Edinson Cavani, stella indiscussa della nazionale uruguagia, da anni al Paris Saint Germain. Secondo quanto riferito in queste ultime ore dai media sudamericani, pare che il 33enne centravanti della Celeste abbia ricevuto una proposta concreta da parte della Lupa. A darne notizia in particolare è stato Gonzalo Ronchi, giornalista dell’emittente Sport 890, secondo cui l’offerta messa sul tavolo dalla società capitolina sarebbe la più alta che lo stesso giocatore abbia mai ricevuto. L’indiscrezione sembra però lontana dalla realtà in quanto la Roma non può permettere un giocatore di 33 anni, seppur fenomenale con Cavani, ma che chiede un ingaggio da dodici milioni di euro netti a stagione, la cifra su cui viaggiano i top player. Anche con uno sconto a cinque milioni ogni dodici mesi, magari con un contratto allungato, l’affare non sembrerebbe fattibile, di conseguenza sembrerebbe davvero complicato vedere l’ex Napoli all’Olimpico per la prossima stagione.

CAVANI ALLA ROMA? PIU’ PROBABILE JUVENTUS O ATLETICO MADRID

La cosa certa è che il classe 1987 lascerà il Parco dei Principi a breve, visto che il suo contratto in scadenza quest’anno non è stato rinnovato nemmeno per disputare la Champions League con la maglia dei parigini, manifestazione che riprenderà fra poche settimane. Quest’anno l’ex Palermo e Napoli è sceso in campo in ventidue partite, di cui 14 di campionato, tre di Champions League, segnando un totale di sette marcature con l’aggiunta di tre assist distribuiti ai propri compagni. Sulle sue tracce vi sono numerose società di prestigio, e oltre a Juventus e Inter si è parlato spesso e volentieri dell‘Atletico Madrid, che pare abbia un accordo ormai da mesi con lo stesso attaccante. La Roma dovrà quindi “accontentarsi” di Edin Dzeko, perno dell’attacco di Fonseca, che dovrebbe rinnovare per altri due anni il proprio contratto, ma spalmando il suo attuale ingaggio: quello di Cavani in maglia giallorossa resta, almeno per ora, un grande sogno dei tifosi.



