Cavani all’Inter?/ Calciomercato, proposto un triennale da 7.5 mln a stagione

E’ l’affare bollente del calciomercato estivo, ovvero il possibile approdo di Edinson Cavani all’Inter. Dopo dunque sette anni di assenza il Matador potrebbe fare ritorno alla Serie A, ma sotto le insegne del club di Conte, che da qualche giorno ha avviato grandi contatti con il Psg per accaparrarsi a parametro zero il cartellino del giocatore 33 enne. Come ci rivela questa mattina poi la Gazzetta dello sport, ecco che lo stesso dirigente dell’Inter Piero Ausilio avrebbe già preso contatti con il giocatore, incassando la sua disponibilità al passaggio in nerazzurro: è poi arrivata conferma che il patto stilato a gennaio con l’Atletico Madrid è sfumato, e dunque Cavani è libero di potersi accasare ovunque egli voglia. Incassato l’ok, ecco che l’Inter è ora al lavoro per fissare un piano che porti Cavani a Milano nella prossima finestra di calciomercato, e stando alla rosea, pare che già una prima offerta sia arrivata sul tavolo del Matador.

CAVANI ALL’INTER? PRONTO CONTRATTO TRIENNALE

Per portare Cavani all’Inter, la dirigenza nerazzurra avrebbe già fissato per il giocatore 33 enne un contratto triennale (da stabilire se sarà un 2+1 vista l’età dell’uruguaiano o direttamente tre anni), con ingaggio complessivo da 7.5 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, ovvero il massimo concesso per il monte ingaggi del club. Fatta la proposta ora starà a Cavani prendere posizione, in attesa che pure il Paris Saint Germain, che detiene il cartellino del giocatore faccia la propria mossa. Pare infatti che il destino di Cavani sia legato alla permanenza o meno a Parigi di Icardi: se i francesi riscatteranno l’argentino, l’addio del Matador sarà inevitabile. Altrimenti il Psg potrebbe anche offrire un rinnovo di contratto allo stesso Cavani: scenario che però metterà doppiamente nei guai l’Inter, che non ha intenzione di riabbracciare Maurito.



