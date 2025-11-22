Il CCNL dei dipendenti studi professionali subirà il rialzo come da accordi precedenti, con un netto dell'8%.

Secondo il CCNL dei dipendenti di studi professionali, in particolar modo per gli amministratori di condominio, ci sarebbero delle indennità specifiche previste con data d’inizio, post scadenza contrattuale.

Per chi lavora in studi di amministrazione condominiale, potrà ricevere secondo il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro una indennità di vacanza contrattuale e una rata da corrispondere nell’anno come welfare.

Indennità di vacanza sui CCNL per i dipendenti studi professionali

L’ultimo CCNL per i dipendenti degli studi professionali risale al 1° di ottobre, e al suo interno (nonostante sia scaduto), si fa riferimento all’indennità di vacanza contrattuale che viene riconosciuta ogni mese.

Il contratto di riferimento riporta una dicitura specifica, ed è destinata ai “Dipendenti di Studi Professionali che Amministrano Immobili oppure Condomini e di Società di Servizi Integrati alla Proprietà Immobiliare“.

Per determinare il valore dell’indennità, si fa riferimento al livello di inquadramento contrattuale, alla cosiddetta componente parametrica, all’IVC ma soprattutto all’Indice IPCA, che indica i prezzi al consumo.

Incremento confermato

Per i lavoratori che sono impiegati negli studi professionali, sono previsti degli incrementi così come da accordi risalenti all’agosto di 3 anni fa, nel 2022, e fino ad arrivare a giugno di quest’anno, 2025.

Come da patti, il rialzo previsto è pari all’11,538%, poi abbassato del 70%, e con un netto corrispondente all’8%.

Inoltre, prima della fine dell’anno (31 dicembre), dovrà esser riconosciuto anche il welfare da 600€ (la metà dei soldi è stata pagata già a luglio). La cifra potrà subire un aumento fino a 1.200€ per gli impiegati “Quadri”.

Tabella con esempi reali

É stata redatta e pubblicata la tabella ufficiale che evidenzia la differenza dei parametri (con il netto all’8%), proporzionata anche al livello contrattuale e basato sull’inquadramento del singolo lavoratore.