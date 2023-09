Cdm: “Nessuna continuità tra Alitalia e Ita”/ La norma interpretativa sblocca l’affare con Lufthansa?

Il Consiglio dei Ministri di oggi, 25 settembre 2023, ha approvato una norma interpretativa riguardo il passaggio da Alitalia e Ita. Come si legge nel documento, “tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende”.

Una precisazione necessaria in quanto Ita è in trattativa con Lufthansa, che dovrebbe entrare nel capitale dell’azienda italiana con il 40% ma assumerne di fatto il controllo operativo, con la facoltà di rafforzare ulteriormente la partecipazione in futuro. L’operazione, però, aveva come grande incognita proprio il presunto passaggio continuativo da Alitalia e Ita. Sono tante, infatti, le cause di lavoro degli ex dipendenti di Alitalia finiti in cassa integrazione: queste miravano a dimostrare un’esistenza di continuità di aziendale tra l’impresa e Ita. Tale continuità – che però non è stata riconosciuta dal Cdm – avrebbe imposto la riassunzione degli esuberi.

Lufthansa-Ita, novità da Bruxelles

Novità riguardo l’ingresso di Lufthansa in Ita erano arrivate, prima del Consiglio dei Ministri, anche da Bruxelles, dove il Commissario europeo alla Concorrenza Didier Reynders ha parlato in merito al dossier Ita. Discutendo delle accuse politiche secondo le quali l’Europa starebbe bloccando l’operazione, ha spiegato che l’ingresso “non è ancora stato notificato” all’Antitrust europeo e “spetta alle società decidere se notificarlo”. “Io sono aperto a incontrare tutti gli attori rilevanti” dell’operazione, ma “non ho ricevuto alcuna richiesta formale in tal senso” ha aggiunto.

Ad avanzare l’accusa era stata la stessa Giorgia Meloni lo scorso 10 settembre e vari esponenti del governo avevano sostenuto, nei giorni a seguire, la medesima tesi. Meloni aveva menzionato direttamente anche il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, che non ha competenza diretta sulla questione ma che “in quanto italiano” avrebbe dovuto agevolare la trattativa, secondo la Premier. La Commissione Ue aveva ribadito già qualche giorno fa di non aver ancora ricevuto le comunicazioni necessarie per avviare la procedura e ribadendo che la competenza è della divisione Concorrenza.











