CdM oggi: chi è il commissario Sanità in Calabria?/ Conte “abbiamo il nome”

«Domani abbiamo un consiglio dei ministri, domani dobbiamo chiudere questa partita»: lo ha detto ieri sera a “Otto e Mezzo” il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, annunciando così il più che probabile CdM di giornata per nominare finalmente il nuovo Commissario straordinario alla Sanità della Regione Calabria. Dopo l’infinito “tira e molla” a cui i cittadini calabresi hanno assistito nelle ultime settimane, la rosa dei nomi posta lo scorso 19 novembre – quando sembrava il Governo pronto a nominare il Commissario “ad acta” – si è mano a mano “sgualcita” trascinando il tema per l’intero weekend fino alle conclusioni che saranno rese note nelle prossime ore. Ancora non c’è una convocazione ufficiale del CdM ma potrebbe arrivare in giornata, non appena il Ministero della Salute avrà la piena certezza dell’accettazione da parte del Commissario designato per rilevare finalmente il posto più “tribolato” d’Italia negli ultimi mesi. Dalle triple dimissioni di Cotticelli, Zuccatelli e Gaudio, fino al ruolo importante ma non primario che avrà Gino Strada in Calabria, il Governo ancora non era riuscito a trovare il nome adatto per sistemare – dopo 11 anni di commissariamento – i conti della sanità calabrese e un piano Covid-19 su lungo termine.

IL “TOTONOMI” PER LA CALABRIA

«Abbiamo un nome – ha chiarito Conte ancora ieri nell’intervista tv – Speriamo di poterlo annunciare in occasione del Consiglio dei ministri»: il “totonomi” è continuato per l’intero weekend fino ad arrivare, secondo le anticipazioni di Repubblica, a “risolversi” sulla persona di Narciso Mostarda, direttore della Asl Roma6 e uomo assai gradito tanto al Pd quanto a LeU (esattamente come era avvenuto per Zuccatelli prima di lui). Gli altri due elementi del “tris” di nomi giunto sul tavolo di Giuseppe Conte nel weekend pare abbiano declinato gentilmente l’invito: si tratta di Federico Maurizio D’Andrea (manager calabrese ma residente a Milano), già investigatore della Guardia di Finanza durante Mani Pulite e poi Presidente di Sogei oltre che dell’organismo di vigilanza in Banco Bpm, Fondazione Fiera, A2a e Metropolitane Milanesi. L’alternativa era invece Francesco Paolo Tronca, amico personale del viceministro Sileri ma anche ex importante prefetto a Roma: la proposta di 2 anni da Commissario in Calabria è stata però rifiutata, esattamente come avvenuto con D’Andrea, lasciando così al Governo al momento “solo” l’opzione Mostarda. «La verità è che neanche Gesù Cristo accetterebbe un incarico del genere», ha spiegato un Ministro del Governo Conte all’Adnkronos, rimanendo ovviamente anonimo. Si capisce dunque il “clima” che aleggia intorno al ruolo divenuto al centro delle cronache politiche e nazionali di questi ultimi giorni: la partita sembra chiusa, ha detto Conte, ma occorre prudenza vedendo come si è poi consumata in tutte le tre recentissime nomine consecutive.



© RIPRODUZIONE RISERVATA