CdM oggi, ddl delega riforma incentivi aziende/ Siccità, verso piano di razionamento

CDM OGGI GOVERNO MELONI: AL TAVOLO LA RIFORMA DEGLI INCENTIVI AZIENDE

È stato convocato per le ore 18 di questa sera il nuovo CdM del Governo Meloni ad una settimana esatta dal Consiglio-fiume sul Superbonus: mentre proseguono le interlocuzioni con associazioni di categoria, tecnici del MEF e partiti di maggioranza per migliorare il decreto sullo stop allo sconto in fattura e cessione crediti per i bonus edilizi, ecco giungere oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo ddl delega sulla riforma degli incentivi alle aziende. Lo ha annunciato ieri sera il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1: «Domani arriverà in consiglio dei ministri il disegno di legge delega per la riforma degli incentivi, vuol dire che poi realizzeremo insieme un cantiere, anche con le imprese, per i decreti attuativi che dovranno dare sostanza».

Sono quasi 2mila gli incentivi, ha spiegato ancora il Ministro in quota FdI, da destinare alle imprese «in parte nazionali e in parte regionali, difficilmente compatibili. Agiremo per razionalizzare, omogeneizzare e renderli duraturi nel tempo». Il ddl in questione è un passaggio tecnico necessario collegato alla precedente Manovra di Bilancio 2023 e servirà a rendere più agevole il legame tra aziende e progetti, con molte imprese che hanno sospeso gli investimenti in questo inizio 2023 proprio attendendo di capire quali fossero gli incentivi reali destinati dallo Stato. Resta basico il criterio fissato da Meloni e Giorgetti fin dall’insediamento: «Perché tutti gli obiettivi di crescita possano essere raggiunti, serve una rivoluzione culturale nel rapporto tra Stato e sistema produttivo, che deve essere paritetico e di reciproca fiducia. Chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato e guardato con sospetto. Perché la ricchezza la creano le imprese con i loro lavoratori, non lo Stato con decreti o editti. Il motto di questo governo sarà ‘non disturbare chi vuole fare», diceva la Premier alla Camera nel discorso di insediamento del Governo.

SICCITÀ, LE RICHIESTE DEL MINISTRO MUSUMECI IN CDM OGGI

Nel CdM convocato oggi però l’ordine del giorno già pubblicato mette diversa “carne al fuoco” anche su altri ambiti per il Governo Meloni: in primis, è previsto un decreto legge recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina. Nell’odg del CdM si legge poi anche i disegni di legge di Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 e la ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di San Marino.

Tra gli altri punti emerge poi nelle “varie ed eventuali” la richiesta fatta dal Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci sul tema urgente dell’emergenza siccità: «serve un sano e realistico piano di razionamento. Oggi in CdM chiederò alla Premier Meloni di creare una task force», lo ha detto in una intervista a “La Stampa” sottolineando come con piani del genere «significa mettere attorno a un tavolo i dicasteri interessati e riuscire finalmente a programmare una serie di interventi a breve, media e lunga scadenza per neutralizzare o almeno ridurre gli effetti devastanti della siccità, un fenomeno che ormai sembra essere un fatto ordinario. Ovviamente, nessuno si illude di poter risolvere il problema nel prossimo semestre». Nell’immediato, conclude Musumeci prima del CdM, «l’unica soluzione è un sano e realistico piano di razionamento, dove c’è crisi. Si potrebbe vigilare l’uso dell’acqua potabile per usi non domestici nelle zone critiche. L’eventuale razionamento è comunque una scelta dei sindaci e dei presidenti di regione. Naturalmente è un rimedio estremo, di cui si potrà fare a meno se e quando pioverà […] È facile candidarsi a fare l’ambientalista in Italia. Dipende da come lo si vuol fare. C’è chi sceglie la strada ideologica, dell’integralismo, chi vorrebbe tornare alle palafitte. E c’è chi ritiene che il territorio non debba essere mummificato ma tutelato e presidiato dall’uomo. La destra è sempre stata sensibile ai temi dell’ambiente».











