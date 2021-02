Cdm oggi, decreto Covid: verso nuova strategia/ E proroga blocco spostamenti Regioni

Sono tanti i temi che verranno affrontati nel Consiglio dei ministri in programma oggi, lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 9:30. Sul tavolo il nuovo decreto Covid, con il quale il divieto agli spostamenti tra regioni verrà prorogato per altri 30 giorni a partire dal 25 febbraio. La misura sarà applicata a tutte le regioni, a prescindere dalla zona in cui si è collocati, e si tratta dell’unico provvedimento in discussione. Ma la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini porterà le proposte dei governatori e dell’Anci. A tal proposito, significativo è il richiamo all’unità nazionale che ha fatto ieri. «Non servono divisioni, servono soluzioni», ha dichiarato la ministra ed esponente di Forza Italia. «Mi impegnerò, per quanto mi compete, a fare ogni sforzo affinché i provvedimenti non vengano adottati inaudita altera parte, anche perché, per quanto mi riguarda le Regioni, le Province e i Comuni, non sono una “altera parte”, ma costituiscono gangli fondamentali della nostra comunità nazionale».

Di tono diverso, invece, il discorso del ministro della Salute Roberto Speranza che, secondo quanto riportato dall’AdnKronos, avrebbe disegnato un quadro «abbastanza fosco» della situazione epidemiologica, spiegando che non si tratta di fare allarmismi, ma di constatare che le restrizioni sono indispensabili in una fase di diffusione delle varianti e con una campagna vaccinale che procede a rilento.

DECRETO COVID: NUOVA STRATEGIA E NODO VACCINI

La proroga al divieto degli spostamenti tra Regioni è, dunque, il primo passo per il Consiglio dei ministri, poi si lavorerà ad una revisione complessiva della strategia anti Covid, anche alla luce delle proposte arrivate dalle Regioni. Queste chiedono regole più semplici per far scattare le restrizioni e puntano ad allargare la Cabina di regia ai ministeri economici, mentre i sindaci vogliono essere coinvolti nella campagna vaccinale e rilanciano la proposta di riaprire i ristoranti la sera. Il primo dossier per il premier Mario Draghi è quello della pandemia, anche in virtù dell’allarme varianti, quindi il nuovo decreto covid in agenda nel Consiglio dei ministri di oggi è solo il primo appuntamento di una settimana ricca di trattative. Tra l’altro, il premier Mario Draghi, che ha fatto un giro con i ministri per fare il punto della situazione in merito a quanto fatto finora, prima di metter mano ad un nuovo provvedimento vuole verificare con l’Unione europea tempi e quantità dei vaccini. Secondo Il Messaggero, già oggi potrebbe avere una conversazione telefonica con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, anche in vista del Consiglio Ue che si terrà a distanza nel fine settimana e che ha come primo punto proprio la questione vaccinale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA