CdM oggi Decreto liquidità imprese/ Atteso anche Dl Scuola: le nuove misure

Ci sono voluti giorni per limare i dettagli di un doppio Decreto che prova ad intervenire in sostegno a imprese e mondo Scuola colpiti dalla crisi coronavirus: il Decreto che dovrà concedere immediata liquidità alle imprese è stato in qualche modo anticipato giorni fa nel confronto a Palazzo Chigi tra Centrodestra e Governo con il Premier Conte che annunciò in quella sede come l’intenzione era quella di porre fin da subito un aiuto concreto per salvare le imprese altrimenti destinate ad un mese di aprile ancora più devastante del marzo appena passato. Nella recente intervista a il Fatto Quotidiano il Presidente del Consiglio ha poi aggiunto «abbiamo concordato di stralciare le misure per assicurare liquidità soprattutto alle imprese, come ha anticipato il ministro Gualtieri. Stiamo preparando un apposito decreto, spero di riuscire a portarlo già in Consiglio dei ministri proprio per consentire alle imprese un più agevole accesso ai finanziamenti delle banche, fino a 200 milioni di euro, con la garanzia di Stato». Il provvedimento “liquidità imprese” segue il nuovo Dpcm col quale sono state prorogate le misure di quarantene a chiusura attività fino almeno al 13 aprile prossimo, mentre anticipa la “nuova manovra economica” (come definita da Conte stesso) sul mese di aprile da incardinare prima di Pasqua. Nella serata di ieri il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha anticipato le misure: 7 miliardi al Fondo di garanzia, prestiti fino a 25mila euro senza valutazione del merito di credito, garanzia dello Stato per prestiti fino a 800mila euro.

In attesa dunque del nuovo Decreto Aprile che mira a “copiare” l’intervento del “Cura Italia” (ma con maggiori finanze, come i 3 miliardi per il Reddito di Emergenza garantito dal Ministro Catalfo), il tavolo “caldissimo” resta quello delle aziende dopo la mazzata data dagli studi di Confindustria che stimano un -16% della produzione industriale nel solo mese di marzo: «Non intendiamo nazionalizzare nessuna impresa – spiega il premier Conte con riferimento ai campioni nazionali dei settori strategici quotati in Borsa – piuttosto lavoriamo per tutelare i nostri asset strategici con lo strumento del ‘golden power”, da rinforzare anche a livello europeo per le operazioni intracomunitarie». All’interno del Consiglio dei Ministri dovrebbe poi anche essere affrontato il capitolo del rinvio in autunno di referendum ed Elezioni Amministrative: qui tutti i dettagli.

DECRETO LIQUIDITÀ AZIENDE, I NODI IN CAMPO

Dopo il pre-consiglio tenutosi ieri tra Conte e Gualtieri, sono emersi ancora due principali nodi sul Decreto liquidità aziende da dirimere prima del CdM: «Tutti insieme compatti si sta cercando di trovare la soluzione migliore», è emerso dopo il vertice con presente anche l’ad di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo. In primis bisogna capire chi si prenderà in carico le garanzie sui prestiti alle aziende: Cdp direttamente o la Sace, la società specializzata nel sostegno alle imprese italiane controllata sempre da Cassa Depostiti e Prestiti. Il M5s sarebbe per la seconda ipotesi visto che non vuole snaturare l’operato e l’obiettivo di Cdp, ma boccia anche l’acquisizione del Mef su Sace «questo comporterebbe corposo ritardo tecnico nell’immissione delle garanzie statali per i prestiti alle aziende», rivela fonte M5s a Repubblica. Secondo “nodo” da sciogliere in Consiglio dei Ministri è invece sulla percentuale delle garanzie sui prestiti, se 80% o quota integrale: secondo l’Adkronos, il Governo vorrebbe puntare sul 100% «E’ il momento di dare un segnale chiaro al Paese e di puntare sulla ripartenza», spiegano fonti di governo ieri sera. Su questo punto arriva la proposta del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: «La garanzia statale al 100% alle banche per dare subito ad aziende e partite IVA il 25% del fatturato 2019 (da restituire a partire dal 2022) è la VERA misura di ripartenza. Italia Viva sostiene con forza, da giorni, questa proposta. Facciamola semplice, facciamola subito».

PREVISTO DL SCUOLA IN CDM: LE NOVITÀ

A fianco delle imprese, il CdM previsto per oggi dovrebbe affrontare anche un secondo capitolo strategico molto importante, ovvero un nuovo Decreto mirato al mondo scuola, il primo “chiuso” fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus: «la battaglia contro il Coronavirus non è ancora vinta, anzi. I segnali di rallentamento dell’epidemia non devono trarre in inganno: abbassare la guardia sarebbe disastroso», scriveva il 2 aprile scorso la Ministra Miur Azzolina sulla propria Facebook, annunciando presto «un piano complessivo che possa guidare la Scuola nella prosecuzione di questo anno scolastico e guardando al prossimo. Di concerto con tutte le forze politiche che compongono la maggioranza stiamo definendo un pacchetto di misure. A breve faremo chiarezza perché la scuola ha bisogno di certezze».

In attesa di capire se il testo verrà varato già in giornata (c’è l’ipotesi che possa slittare in un secondo CdM nei prossimi giorni) la bozza del Decreto (QUI TUTTI I DETTAGLI) scuola circolata nei giorni scorsi prevedeva misure da attuare tanto sul fronte esami (maturità e terza media) quanto sulla conclusione dell’anno scolastico: se si riuscirà a tornare a scuola entro il 18 maggio si svolgerà la Maturità in una versione light con tre prove. La seconda non sarà a carattere nazionale, ma predisposta dalle singole commissioni. Non solo, l’esame di terza media potrebbe essere abolito e sostituito da una valutazione finale del consiglio di classe. Se invece le scuole rimarranno chiuse fino a dopo il 18 maggio l’ipotesi nella bozza del Decreto prevede il “piano B”: esame di maturità in una sola prova orale, il colloquio potrebbe essere “normale” oppure – in una versione ancora più radicale contenuta nella bozza di Decreto – “da remoto” con collegamenti in streaming.



