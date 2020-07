Cdm oggi, Dl Semplificazioni e Pnr/ Testo ‘salvo intese’: ancora distanze nel Governo

Alle 21.30 di questa sera, salvo ritardi dell’ultimo minuto, dovrebbe vedere convocato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi sul Decreto Semplificazioni, il lavoro promesso e annunciato dal Premier Conte già dopo la presentazione del Dl Rilancio il 18 maggio scorso e poi ribadito anche durante gli Stati generali di giugno a Villa Doria. L’occasione di questa sera, dopo il complesso lavoro nei tavoli tecnici dei vari ministeri, vedrà anche la presentazione a tutto il Governo del nuovo Piano Nazionale di Riforma (Pnr), di fatto la base del Piano di Rilancio italiano che a settembre darà luce al Recovery Fund. Mentre a giorni dovrebbe vedere luce verde dal Parlamento il Decreto Rilancio con tutti i nuovi emendamenti che “introducono” novità in merito alla ripartenza del Paese post-Covid, il nuovo “Pnr” rappresenta il tentativo del Governo Conte di far leva sugli aiuti europei che andranno ancora discussi nel prossimo vertice straordinario del Consiglio Ue il 16-17 luglio.

Nel frattempo, la maggioranza è (quasi) pronta a licenziare il primo step di questo lungo e complesso piano di rilancio: «sul Dl semplificazioni credo ci sia un’intesa di massima, credo che uscirà dal Cdm con un “salvo intese”, il che significa che il testo potrà essere soggetto a ulteriori modifiche dei ministeri nei prossimi giorni. Immagino sarà cos come per tutti i provvedimenti un po’ complessi», spiega il capogruppo Pd Graziano Delrio annunciando l’imminente Cdm previsto per la serata di oggi.

DL SEMPLIFICAZIONI: NO CONDONO, SÌ MODELLO GENOVA (?)

Il lungo braccio di ferro tra Pd, M5s e Renzi sul Decreto Semplificazione – una volta cancellato il tentativo di condono proposto inizialmente da alcune forze di maggioranza – proseguirà sul tavolo del Consiglio dei Ministri con il testo che, confermano da P. Chigi, è sostanzialmente pronto. Pd-LeU frenano ancora sull’allentamento del Codice degli Appalti e l’abolizione dell’abuso di ufficio, mentre Italia Viva e M5s propendono ad rilanciare il “modello Genova” come base di semplificazione nazionale, eliminando quanta più burocrazia possibile. Fonti qualificate di Governo al Sole 24 ore spiegano che si sta ancora discutendo «sugli appalti e i commissari per le opere, sulle norme che riguardano l’edilizia e sulla valutazione d’impatto ambientale».

Per il Premier Conte «Non è possibile esitare, questo è il momento del coraggio», ma di contro Gualtieri e il Pd rilanciano che per far correre questo Paese si avrà bisogno di tutti gli aiuti europei possibili, a cominciare dal Mes. «Il Consiglio dei ministri sul Decreto Semplificazioni si riunisce stasera e credo ci siano le premesse per chiudere oggi, magari tardi», spiega ad Affari Italiani il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

PNR, TRA BOZZA E POLEMICHE

Assieme al Decreto Semplificazioni, come già anticipato, al Cdm si discuterà di Pnr: non si tratta di un decreto e dunque non dovrà essere “presentato” già stasera/domani, ma rappresenta l’impalcatura del piano di rilancio lanciato dal Premier Conte agli Stati generali. Parte infatti dai tre punti evidenziati dal Presidente del Consiglio in parziale “conferma” del Piano Colao, ormai però definitivamente superato da questo nuovo Piano Nazionale di Riforma: «Modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale e parità di genere». Le risorse messe in campo dal Governo puntano sulla riforma del fisco, le semplificazioni, il salario minimo, lotta all’evasione, spending review e Recovery Fund europeo:

«Durante la fase più acuta della crisi, il Governo è intervenuto con misure di grande ampiezza e portata economico-finanziaria onde contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia COVID-19 e limitare al massimo i danni per il tessuto sociale ed economico», spiega il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella parte iniziale della lunga bozza di testo del Pnr. Quanto il governo si appresta a varare nel Cdm di stasera assume una valore particolare perché nei fatti “ufficializza” la strategia del governo per il post coronavirus; sarà infatti sulla base di tale Piano che Bruxelles comincerà a giudicare le decisioni italiane in attesa del Recovery Plan.

Diversi i punti ancora non chiari e tenuti troppo generici ancora nel Pnr: ad esempio, sul fronte tasse, non si parla esplicitamente di taglio delle imposte se non di «alleggerimento della pressione fiscale» attraverso a «una riforma complessiva della tassazione diretta e indiretta». Da risolvere se vi sarà un taglio all’Iva momentaneo, una rinnovata lotta all’evasione e in generale una composita riforma fiscale che possa impregnare la prossima Manovra di Bilancio 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA