Cdm oggi dopo Cabina di regia Covid/ Cosa cambia: quarantena, Super Green Pass lavoro

CABINA DI REGIA E CDM: COSA SUCCEDE

Alle ore 16.30 il Premier Mario Draghi ha riunito la Cabina di regia anti-Covid con i capidelegazione della maggioranza sulla situazione dell’emergenza Covid: dopo le ore 17 dovrebbe invece essere convocato il Consiglio dei Ministri con ordine del giorno in teoria diverso dalle vicende sanitarie ma dove ci sarà un’informativa del Ministro della Salute Roberto Speranza circa la possibile revisione del comparto di regole Covid.

LETTERA COVID/ "Ghettizzatemi pure, toglietemi il lavoro, ma almeno datemi risposte"

A pochi giorni dall’ingresso in vigore dell’ultimo Decreto Festività, la crescita dei contati dovuti alla variante Omicron ha posto l’esecutivo nuovamente sul punto di modificare la strategia di contrasto alla pandemia. In particolare, stamane la Conferenza delle Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico hanno discusso su possibili modifiche alle norme sulla quarantena Covid, sul Green Pass e sul sistema di tracciamento/testing. I Presidenti di Regione hanno inviato al Cts una bozza delle possibili misure da adottare con urgenza per evitare che mezzo Paese possa ritrovarsi in quarantena nei prossimi giorni senza avere – nella maggior parte dei casi – particolari sintomi o peggio contatti asintomatici di positivi. La riunione del Governo non è stata ancora convocata, fa sapere l’agenzia LaPresse, ma le segreterie dei dicasteri sarebbero state già allertate: nonostante all’odg non dovrebbero esserci nuove misure che riguardano la pandemia, il ministro Speranza dovrebbe riferire sul parere espresso dal Cts sulla possibile revisione della quarantena Covid.

CTS SU GREEN PASS LAVORO E QUARANTENA COVID/ Nuove misure PA: su lockdown no vax...

LE POSSIBILI NUOVE MISURE ANTI-OMICRON

Green Pass rafforzato (Super Green Pass) per i lavoratori della Pubblica Amministrazione e niente quarantena per chi ha avuto un contatto stretto ma ha tre dosi di vaccino ricevute: sarebbero questi i temi in discussione sul tavolo prima del Cts e poi, con ogni probabilità, anche nel prossimo Consiglio dei Ministri. Da quanto trapela con l’Agenzia ANSA, «Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana»: è invece questo, a quanto si apprende, l’orientamento del Cts. Se ciò fosse confermato, sarebbe forte la distanza con quanto richiesto dalle Regioni: per i Governatori occorre eliminare la quarantena per tutti i vaccinati – se contatti di positivo – effettuando il tampone solo a chi dovesse in seguito risultate sintomatico. Non solo, la Conferenza delle Regioni propone anche di alleggerire e cambiare il sistema del contact tracing per porre fine all’assedio di cittadini a farmacie e hub per effettuare i tamponi molecolari e antigenici. Da ultimo, le Regioni hanno chiesto al Governo «l’introduzione del Super Green pass sui luoghi di lavoro. Questa richiesta sarà oggetto di un incontro oggi con l’Esecutivo»; in questo modo, se passasse la proposta delle Regioni, tutti i lavoratori dovrebbero essere o vaccinati o guariti dal Covid (entro 6 mesi), non varrebbero più i tamponi negativi. L’orientamento del Cts sarebbe invece quello di porre un obbligo del genere solo per la Pubblica Amministrazione.

LEGGI ANCHE:

SONDAGGI/ Allarme 2022: meno redditi (57%), emergenza lavoro (55%) e bollette (62%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA