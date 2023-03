Cdm oggi e diretta conferenza stampa/ Dl bollette, Concorrenza, stop cibi sintetici

CDM GOVERNO MELONI OGGI ALLE 17: L’ORDINE DEL GIORNO DALLE BOLLETTE AL CODICE DEGLI APPALTI

Non sarà un passaggio da poco il Consiglio dei Ministri convocato per questo pomeriggio dal Governo Meloni: come recita il comunicato di Palazzo Chigi, il CdM si terrà oggi 28 marzo alle ore 17 con un corposo ordine del giorno che passa dal Decreto Bollette al ddl Concorrenza, passando per il decreto legislativo del nuovo Codice degli Appalti fino alla stop dei cibi sintetici. Al termine, attorno alle ore 19, è prevista la conferenza stampa (con diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi) per presentare tutti i provvedimenti presi in CdM. In attesa dell’esame definitivo dei Ministri del Governo Meloni, le anticipazioni emerse fino a stamattina aggiornano diversi dossier aperti negli scorsi mesi e che potrebbero trovare la parola definitiva in questo CdM. Parliamo ad esempio del Codice degli Appalti che arriva al suo esame definitivo dopo i primi ok nei precedenti Consigli dei Ministri: il testo preparato anche dal vicepremier Matteo Salvini punta a velocizzare i cantieri e snellire la burocrazia, ma tra le norme in dirittura d’arrivo vi sono soprattutto quelle per l’appalto integrato e quelle che introducono la possibilità di scegliere tra affidamenti diretti o gara per gli appalti superiori a 5 milioni di euro.

Daniele Dal Moro il tweet contro Orietta Berti/ "Solo le torte...". Cosa è successo?

Altro punto nodale del CdM di questo pomeriggio è il pacchetto di norme contro i rincari dell’energia, anticipati negli scorsi giorni dal Ministro MEF Giancarlo Giorgetti: «Le misure allo studio devono tener conto delle risorse disponibili e avranno durata temporale differenziata, anche in attesa del nuovo quadro economico che emergerà dal documento di economia e finanza, del perfezionamento del dibattito su Repower Eu, delle misure che potranno essere finanziate nell’ambito di tale iniziativa, nonché degli adeguamenti delle misure al Piano nazionale di ripresa e resilienza già esistenti, che saranno negoziati con la commissione Ue». Il nuovo Decreto bollette proroga fino al 31 giugno gli interventi contro il caro-energia in scadenza a fine marzo: 5 miliardi di euro che riducono di molto la precedente spesa di 21miliardi varato in Manovra, dovuti però all’arrivo della bella stagione che per fortuna riduce i consumi di gas e luce. Come anticipa l’Adknronos dalla bozza del Decreto bollette, nel pacchetto per calmierare le bollette «troverà spazio la conferma dell’Iva ridotta al 5% sul gas metano (rispetto al 10 o al 22% in base alla tipologia del cliente) per usi civili e industriali». Infine, per le famiglie verrà confermato il bonus sociale destinato a platea di 4,5 milioni di italiani con ISEE entro i 15mila euro. Sempre sul fronte bollette, è allo studio per il prossimo 1 ottobre – spiega ancora il Ministro dell’Economia – «un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento per nuclei familiari, che sarà erogato mediante bolletta elettrica». Si tratta di un “bonus termico” che sarà destinato a tutte le famiglie senza limiti di reddito. Trova spazio in CdM il nuovo provvedimento per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, come la “carne sintetica“: multe previste fino a 60mila euro per i trasgressori.

Uomini e Donne, Federico Nicotera: "Per Carola colpo di fulmine…"/ "Mi sento amato!"

DDL CONCORRENZA IN CDM OGGI: NOVITÀ SU BALNEARI E SMENTITA SUI BALNEARI

Per il del Concorrenza che entrerà invece in questo CdM oggi pomeriggio, tra le norme previste vi sono quelle sui contatori elettrici intelligenti, sulla disciplina del commercio ambulante, rafforzamento dei poteri Antitrust ed eliminazione di norme anticoncorrenziali sulla preparazione dei farmaci galenici. Alcune novità invece sul tema controverso e annoso dei balneari: secondo quanto appreso da Adnkronos, il Governo Meloni dovrebbe accelerare dopo i moniti della Commissione Ue per l’ultima proroga al 2024 delle concessioni balneari. Al momento non è chiaro però se tali nuove norme arriveranno già nel del Concorrenza oggi in CdM o se servirà un decreto ad hoc nelle prossime settimane. Il provvedimento in atto invece si apre con le norme per il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale: scatta l’obbligo di comunicare all’Arera gli interventi infrastrutturali da effettuare in 10 anni e con gli investimenti da realizzare in 3 anni.

Amici 2023, Isobel distante da Cricca: c'entra Gianmarco?/ Esplode il triangolo

Stamane il Governo Meloni ha invece smentito le novità che ieri diversi organi di stampa davano nel merito del ddl Concorrenza per quanto riguarda l’eventualità di cancellare i vincoli sui saldi in alcuni momenti dell’anno (estivi e Natale), così come l’affermare le “regole zero” sulle promozioni. «Si tratta di un vero e proprio blitz normativo», si era lamentata ieri Confesercenti, «Ancora più grave perché arrivato senza il previo e dovuto confronto con le categorie interessate, che introdurrebbe una deregulation totale delle vendite del commercio. Un provvedimento che non tutela né i consumatori né i negozi della rete distributiva tradizionale. E sottrae specifiche competenze delle regioni assegnate dal Titolo V, e costituisce solo un regalo alle piattaforme di vendita online e alla grande distribuzione». Niente di che, alla fine il ddl Concorrenza oggi non avrà questa particolare misura che avrebbe cancellato il riferimento a periodi e durata dall’elenco dei poteri regionali.

DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA STAMPA DOPO IL CDM













© RIPRODUZIONE RISERVATA